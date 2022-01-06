Halk TV yazarı Özbey: Bir soru, CHP MYK üyelerinin uykusunu kaçırıyor

Halk TV yazarı İpek Özbey, "Bu yıla bir Kemal Kılıçdaroğlu söyleşisiyle başladık... Bu söyleşiden edindiğim izlenim, Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın en güçlü Cumhurbaşkanı adayı olduğu… Bu güçlü ihtimali bir kenara bırakarak, devam edeyim ve CHP MYK’sının yanıt aradığı ortak soruya dikkatinizi çekeyim… Eğer Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olursa, CHP’nin MYK üyeleri ne olacak? Size son derece basit ve hatta anlamsız, manasız bir soru gibi gelebilir. Ancak inanın bu soru MYK üyelerinin büyük bir bölümünün uykusunu kaçırıyor." görüşünü savundu.

Özbey yazısında, "Şöyle ki; güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmaları tamamlandı. 6 partinin temsilcisi, hazırlığı genel başkanlarına sundu... Çalışmanın, önümüzdeki aylarda kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte millet ittifakının olası seçim başarısı sonrasında nasıl bir yol izleyeceğini öğrenmiş olacağız. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçişin ne kadar sürede gerçekleşeceğini de ittifakın liderleri belirleyecek. Uyku kaçıran konu, tam da burada düğümleniyor." düşüncesini dile getirdi.

Özbey şu ifadeleri kullandı:

"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğunu, düşünelim. Ki bence aday olacaktır. Peki, Kılıçdaroğlu’nun MYK’daki, Parti Meclisi’ndeki ve TBMM Grubundaki kurmayları ne yapacak? Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı mücadelesine girerken, kurmayları tercihlerini milletvekilliğinden yana mı yoksa kabine üyesi olmaktan yana mı yapacaklar? Çünkü bir süre mevcut yasalarla ülke yönetilecek; kabine milletvekili olmayan isimlerden oluşacak.

Olası seçim projeksiyonlarına göre Millet İttifakı cumhurbaşkanlığı seçimini kazansa dahi mecliste,ülkeyi rahatlıkla güçlendirilmiş parlamenter sisteme döndürmeye yetecek bir çoğunluğa sahip olmayabilir.

Hatta Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde olduğu gibi, cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılabilir ama TBMM'de azınlıkta kalınabilir. Bu ihtimal dahilinde tek bir milletvekilliğinin dahi önemli olduğu bir tablo çıkıyor karşımıza. Üstelik olası Millet İttifakı iktidarında, milletvekili seçilip tercihini, bakanlar kurulundan yana kullanacak isimler için ayrılacak az sayıda kontenjan ittifakı oluşturan siyasi partilerin genel başkanlarına bırakılabilir. Haliyle, “Milletvekili seçilirim ama bakan olursam istifa ederim” gibi bir seçenek de güç. Dolayısıyla ittifaklar arası hükümet dağılımında CHP’ye düşmesi muhtemel bakanlıklara, Kılıçdaroğlu’nun MYK, Parti Meclisi ve TBMM Milletvekili Grubundaki kurmaylarından kimler talip olur?"