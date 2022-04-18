Halk TV yazarı Bila: Muhalefet seçimleri çok büyük bir farklı kazanamazsa Suriyelilerin yüzde 1-2’lik düzeyde bile iktidara oy vermeleri sonucu değiştirebilir

Halk TV yazarı Fikret Bila, "İç savaşta dengeler Esat lehine dönünce Türkiye milyonlarca Suriyeliyi sığınmacı olarak aldı. İktidar durumdan memnun. Bu memnuniyetin başlıca iki nedeni var. İslamcı Suriyelilere vatandaşlık verip önümüzdeki seçimde oylarını almak ve kaybettiği oyları böylece telafi ederek iktidarını sürdürmek. Muhalefet seçimleri çok büyük bir farklı kazanamazsa Suriyelilerin yüzde 1-2’lik düzeyde bile iktidara oy vermeleri sonucu değiştirebilir. İktidar açıktan söylemese bile böyle bir hesap yaptığı görülüyor." görüşünü savundu.

Bila yazısında, "Ayrıca Suriye’den Türkiye’ye getirilen ve sayıları milyonlarla ifade edilen Suriyeliler, AK Parti için İslamcı bir taban takviyesi işlevi de görecekler. İktidarın “göndermeyeceğiz” derken bu iki siyasi amacı gözettiği gözden kaçırılmayacak kadar açık bir gerçek. Bu iki amaca AK Parti başta olmak üzere Türkiye’de İslamcı akımların Arap hayranlığı da eklenebilir." ifadesini kullandı.