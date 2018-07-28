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Medya

Halk TV Yayın Konseyi belli oldu

Halk TV'de Medya Mahallesi programını yapan Ayşenur Arslan, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı Halk TV Yayın Konseyi'nde görev alacak

28 Temmuz 2018 05:42

Halk TV Yayın Konseyi’ndeki isimler belli oldu. Yeni yayın döneminde yayın konseyinde, Sözcü yazarı Uğur Dündar, Birgün Gazetesi yazarı ve Halk TV’de Medya Mahallesi programını yapan Ayşenur Arslan, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı yer alacağı belirtildi. 

Halk TV'nin internet sitesinde yer alan haberde, yayın konseyinin, Türkiye’de medyanın iktidar lehine tekelleşmesini gözönüne alarak, Atatürkçü ve Laik Cumhuriyet ekseninde Türkiye’nin tüm muhalefet hareketlerini kapsayan bir yayın politikası oluşturacağı belirtildi. Yeni yayın döneminde sürpriz ve 'güçlü' isimlerle yeni programların hazırlanacağı bildirildi.

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