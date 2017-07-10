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Medya

'Halk TV satılıyor' iddiasına ilişkin olarak Şaban Sevinç'ten açıklama

“Yandaş haber sitesinde Halk TV’nin 30 milyon liraya satışa çıkarıldığı haberini görünce, ‘Halk TV kadrosu olarak çok doğru bir iş yapıyoruz’ diye düşündüm”

10 Temmuz 2017 14:03

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV’nin satılma iddiallarına ilişkin olarak Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç yanıt verdi. halktv.com.tr'de yazılı cevap veren Sevinç, “Halk TV’ye 30 milyon Türk Lirası fiyat biçilmiş ve kanalın imtiyaz sahibi Deniz Baykal, kanalı bu fiyattan satışa çıkarmış. Yandaş bir haber sitesinde bu haberi görünce güldüm” dedi.


Şaban Sevinç'in halktv.com.tr'de yeralan "Halk TV satılıyor mu?" başlıklı yazısı şöyle : 

Halk TV’ye 30 milyon Türk Lirası fiyat biçilmiş ve kanalın imtiyaz sahibi Deniz Baykal, kanalı bu fiyattan satışa çıkarmış.

Yandaş bir haber sitesinde bu haberi görünce güldüm.

Yandaş dedimse öyle zorla, baskıdan ya da korkudan yandaşlaşmış haber sitelerinden değil. Damardan yandaş birisi. Hem de sayın Cumhurbaşkanı ile direk akrabalık ilişkisi olacak kadar ultra yandaş birisi.

Biz son günlerde Halk TV ekranında yeni web sitemizin için bir tanıtım yayınlıyoruz ve orada şöyle diyoruz:

“Haber televizyonculuğunda yandaş tekelini yıkan Halk TV, şimdi de internet medyasında yandaş hegemonyasını yıkıyor. Yanlışı doğru, kötüyü iyi gösteren yandaş tekelini internette de dağıtacağız”

İşte yandaş haber sitesinde Halk TV’nin 30 milyon liraya satışa çıkarıldığı haberini görünce, “Halk TV kadrosu olarak çok doğru bir iş yapıyoruz” diye düşündüm.

Bildiğiniz gibi değil sevgili Halk Tv dostları. Bizden çok rahatsızlar. Ellerinde sayısız televizyon ve gazeteleri var ama bir Halk Tv ile baş edemiyorlar.

Kendileri her türlü saldırıyor yetmiyor . Ara ara güya bizim mahallede olan bilmem ne partisinin yayın organları ile bazı karanlık odaları da üzerimize iftira/yalan vb. her türlü saldırtıyorlar. I-ııh yıkamıyorlar, yıkamayacaklar…

Sonuç: Halk TV satılmıyor, satılmayacak da

 

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