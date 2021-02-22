Halktv.com.tr'de 3 editör işten çıkarıldı

T24 Haber Merkezi

Halk TV'nin web sitesi halktv.com.tr'de çalışan üç gazeteci Fırat Yeşilçınar, Ali Isıyel ve Batuhan Batan'ın işten çıkarılma gerekçesinde 'sansür' iddiası...

Kanalın sahibi iş insanı Cafer Mahiroğlu tarafından işten çıkarıldıklarını belirten Fırat Yeşilçınar ve Ali Isıyel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yapılması konuşulan bir haber nedeniyle işten çıkarıldıklarını iddia ettiler.

Kanal sahibi Mahiroğlu'nun ise işten çıkarma gerekçesi olarak Fırat Yeşilçınar ve Ali Isıyel'in aynı anda başka bir medya mecrasına çalışmalarını gerekçe gösterdiği öne sürüldü.

Konuyu sohbet uygulaması Clubhouse'a taşıyan Fırat Yeşilçınar ve Alı Isıyel'e BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk'ün "Halktv.com.tr’de çalışırken başka yerde çalıştığınız iddiası var" sorusuna Ali Isıyel, "Evet başka yere çalıştık. Çünkü maaşlarımız geç yatıyordu, sansür yiyorduk" şeklinde yanıt verdi. Fırat Yeşilçınar ise "İBB ile ilgili, Olay TV yapılan haberler nedeniyle sansürleniyordu. İşten çıkarılacağımızı biliyorduk" ifadelerini kullandı.

Fundanur Öztürk'ün "ABC gazetesinde birkaç arkadaş işten çıkarıldı. İşten çıkarılmasında sizin de payınız olduğu iddiası var" sorusunu da Ali Isıyel "Dahlimiz yok, hatta yönetimle konuştuk işten çıkarmayın diye. Ben oraya haber yaparken, sosyal medyadan bizi ihbar ettiler deyim yerindeyse. Sonra iddialarını geri çektiler. Cafer Mahiroğlu da bu tweet’leri önümüze koydu. Bazı insanlar bunu ahlaki bulmayabilir tabii" yanıtını verdi.

Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu

"Ali'nin işten çıkarıldığını öğrendik"

T24'e konuşan editör Fırat Yeşilçınar süreci anlattı:

Ali'yi (Ali Isıyel) işten attılar, ben de muhasebeye gittim "neden, hangi gerekçe ile işten çıkartıyorsunuz" dedim. Diğer ekip de geldi internet ekibi. "O'nu çıkarıyorsanız beni de çıkarın" dedim. O da Zeynel Bey gelsin dedi (Halk TV Genel Müdürü Zeynel Kartal) Biz de "tamam" dedik. . Muhasebeden aradılar "Cafer Bey sizi bekliyor" diye. Biz de komple internet ekibi olarak gittik.

İBB haberi tartışması

Cafer Bey, "Sizin ne haddinize İBB'yi eleştirmek" dedi. "Biz gazeteciyiz, tartışarak haber giriyoruz" dedim. O bunu söylerken parmağını falan salladı. Ben de "parmağınızı indirir misiniz, sallayamazsınız" dedim. O da "çıkın dışarı" dedi. Biz de çıktık odadan, kamera görüntülerinde de var. Biz odadan çıkarken "terbiyesizler, ahlaksızlar" diye arkamızdan bağırdı. Biz de aynı tonda "sizsiniz ahlaksız olan" dedik. "Emeğinizi başka yere satıyorsunuz" dedi. Ben de "Burada 110 saat mesaim var 16, 17 saat veriyorsunuz, siz mi emekten bahsediyorsunuz" dedim. Biz bilgisayarlarımızı teslim etmek üzere aşağı indik. Ali, ben ve Batuhan'ın çıkarıldığını söyledi muhasebe. Biz "tamam" dedik.

"Cafer Bey'in şoförü üzerimize yürüdü"

Fırat Yeşilçınar şöyle devam etti:

"O sırada Cafer Bey'in şoförü geldi yanımıza. Bağırdı çağırdı hakaret etti, üzerimize yürüdü. Biz bilerek kışkırtmaya gelmedik. O üzerimize yürümeye devam etti. Batuhan karşı çıktı, biz aşağı yolladık onu. Herkes şahit. Sonra şoförü çıkardılar. Biz de bilgisayarları teslim ettik çıktık gittik."

***Süreci iki taraftan da dinleyebilmek için, halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk'e ulaşmaya çalıştık, ancak telefonunun kapalı olması nedeniyle kendisine ulaşamadık.