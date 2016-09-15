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15 Temmuz Darbe Girişimi

Halk TV: AKP’li eski bir bakanın kızı Fethullah Gülen'in özel aşçılığını yaptı

"RTÜK, ceza kesmek için özel olarak Halk TV'yi izletiyor"

15 Eylül 2016 11:32

2012 yılından bu yana Halk TV Genel Müdürlüğü görevini sürdüren gazeteci Şaban Sevinç, AKP'nin darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen hareketinin siyasi ayağına ulaşmayacağını ileri sürdü. Sevinç, "Ulaşırlarsa ne olacağını biliyorlar. Çünkü kendi içlerindeler. O nedenle operasyonlarını yapamıyorlar. Mesela son seçimden önceki bir AKP'li bakanın kızının Pensilvanya'da Fetullah Gülen'in özel aşçılığını yaptığını duyduk. Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç mesela Melih Gökçek için FETÖ'cü diyor. Mehmet Özhaseki ‘FETÖ'cü bakanlar olabilir' diyor"

Şaban Sevinç'in Sözcü'den Deniz Ayhan'a verdiği söyleşi şöyle:

– 15 Temmuz'dan bu yana geçen süreyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

AKP, Fetullah'ı bir yılan gibi besledi. O yılan şimdi Türkiye'yi sokmaya başladı. Yılanı öldürmek için uğraşırken bir taraftan da kendi darbemi yapayım diye bir fırsat yaratmaya çalışıyor. Kendi kafasının arkasındaki bu kindar rejimini, karşı devrimini kurmaya çalışıyor.

– Siyasetin içindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasıyla ilgili öngörüleriniz nelerdir?

FETÖ'nün siyasetteki ayağına ulaşamıyorlar, ulaşırlarsa ne olacağını biliyorlar. Çünkü kendi içlerindeler. O nedenle operasyonlarını yapamıyorlar. Mesela son seçimden önceki bir AKP'li bakanın kızının Pensilvanya'da Fetullah Gülen'in aşçılığını yaptığını duyduk. Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç mesela Melih Gökçek için FETÖ'cü diyor. Mehmet Özhaseki ‘FETÖ'cü bakanlar olabilir' diyor. Bu çok korkunç bir iddia… Herkes de bu olabilir diye bakıyor. AKP'de başbakanlık yapmış kişiler bile FETÖ'cü olabilir.

"Laikliği istemiyorlar"

– Size göre bugün Türkiye'nin önündeki en büyük tehdit nedir?

En büyük tehdit AKP'nin Türkiye'yi İslami bir rejime sürüklemesi tehdidir. AKP'nin ülkeyi bir İslami rejime sürüklemeyi düşündüğünü, laikliği kaldırmayı istediğini düşünüyorum. O konuda kaygılarım var. O yüzden bizim özgür basın olarak Halk TV'nin ve muhalefetin en duyarlı olmamız gereken konunun bu olduğunu söylemek istiyorum. Demokratik laik cumhuriyeti koruma refleksimizi hiçbir zaman elimizden bırakmamalıyız.

"RTÜK, ceza kesmek için özel olarak Halk TV'yi izletiyor!"

– 4 yıl RTÜK üyeliği yapmış bir isim olarak, RTÜK'te de bir FETÖ yapılanması olduğunu söyleyebilir misiniz?

Halk TV'yi izleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinden biri FETÖ'cü diye atıldı mesela. Bizi özel olarak izleyip çok ceza vermek için özel uzmanlara izletiyorlardı. Bizi izleten iki uzmandan biri ihraç edildi. RTÜK benim üye olduğum zamanda daha demokratik bir işleyişteydi. RTÜK yasasına aykırı yayın yapabilirsin şu anda… Ancak AKP'yi eleştiren bir yayın organıysan RTÜK sana ceza kesmek için her şeyi yapar. RTÜK, AKP'nin tetikçisi bir kurum haline geldi.

– Halk TV olarak bundan sonraki süreçte neler yapacaksınız?

Bizim eksenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve demokratik, laik cumhuriyettir. Biz o yolda korkmadan, eğilmeden, bükülmeden başımız dik bir şekilde yayınlarımıza devam edeceğiz. Kamu kurumlarının besleme amaçlı reklamlarıyla sürekli havuza reklam kampanyaları yapıyorlar. Tek nedeni de havuzu beslemek. Ne tirajları artıyor, ne izlenilirlikleri. Ama AKP'nin propagandasını yaparak halkı aldatıyorlar. Biz Halk TV olarak izleyicilerimizin duyarlılığı, desteğiyle, kendi kitap kampanyalarımız, doğrudan satış ve reklamlarla ayakta kalmaya devam ediyoruz. Yayınlarımızı özgürce sürdüreceğiz.

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Şaban SevinçHalk TvFETÖAKPBülent Arınç

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