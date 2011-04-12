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Dünya

Halk sokaklarda dans etmeli

Daha önce sokak partileri için belediyelere toplam dört bin başvuru yapıldığı açıklanmıştı.

12 Nisan 2011 03:00

T24- İngiltere Başbakanı David Cameron, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in torunu ve tahtın ikinci varisi Prens William ile nişanlısı Kate Middleton'ın 29 Nisan'daki düğün töreni sırasında halka sokak eğlenceleri düzenlemesi çağrısında bulundu.

Başbakan, Sun gazetesine mülakatında belediyelerin düğün günü halkın önüne bürokratik engeller çıkarmamasını istedi.

Daha önce sokak partileri için belediyelere toplam dört bin başvuru yapıldığı açıklanmıştı.

David Cameron, eşi Samantha Cameron'la birlikte bugün ülkenin kuzeyinde ziyaret edeceği bazı kentlerde, halka düğün günü sokağa çıkmaları tavsiyesinde bulunacağını söyledi.


Düğün günü resmi tatil


Cameron başbakanlık konutunun bulunduğu Downing sokağında kendisinin de yardım örgütlerinin katılacağı bir parti düzenleyeceğini belirterek "Düğün, insanların bir araya gelmesi ve eğlenmesi için çok iyi bir fırsat. Bu, herkes için hatırlanacak bir gün olmalı" diye konuştu.

İngiltere'de düğün dolayısıyla 29 Nisan resmi tatil ilan edilmişti.

Düğün günü eğlencelerin düzenleneceği cadde ve sokakların trafiğe kapatılmasına ilişkin prosedürün basitleştirileceği belirtiliyor.

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