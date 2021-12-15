Halk sağlığı uzmanı Dr. Nuriye Ortaylı: Sabrı tükenen sağlık çalışanları protesto eyleminde

Halk sağlığı uzmanı Doktor Nuriye Ortaylı, sağlık çalışanlarının Covid-19 salgınının başından bu yana fedakârca çalıştığını, izinlerinin kaldırıldığını, emeklilik ve istifa haklarının dondurulduğunu belirterek, "Uzmanlık alanları dışında, hastalık riski altında, sürekli can kayıpları vererek gece, gündüz, hafta sonu, bayram demeden çalıştılar. Karşılığında ne gördüler?

Boyutları daha da artan şiddet, saygısızlık, Covidin meslek hastalığı olarak tanınmaması, ödenmeyen döner sermaye katkıları, enflasyon karşısında eriyip kuşa dönmüş ücretler.

Hükümet geçen hafta bir müjde verdi. Doktorların (sanki tek başlarına çalışıyorlarmış gibi yalnızca doktorların) maaşlarında iyileştirilme yapılacaktı. Daha niye bütün sağlık personeline değil diyemeden, bu müjdenin altının da boş olduğu ortaya çıktı. Doktorların Almanca, Felemenkçe, İsveçce kurslarını doldurduğu, birçoğunun havaalanından hüzün verici veda mesajları attığı bir ortamda bu nasıl kötü bir şakaydı?" diye yazdı.

Nuriye Ortaylı, sağlık çalışanlarının iş bırakma eylemini değerlendirdiği yetkinreport.com sitesinde yayınlanan yazısında, "Tepkiler üzerine hükümet Meclis’te düzenlemeyi komisyona çekti. Gerekçesi sağlık çalışanlarını da eklemek. Ancak komisyon çalışmasına güvenmeyen sağlık çalışanları protesto eyleminden vaz geçmedi.

Gerçekten yalnızca sabırları değil, kendileri de tükenmiş durumdalar. Umarım bu çağrıları duyulur, bir de son çare diye baş vurdukları haklı protestoları yüzünden linç edilmezler" ifadelerini kullandı.

Bu yazı yetkinreport sayfasından alınmıştır...