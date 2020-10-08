Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Kartoğlu'dan "şubatta '24 vaka' bildiren makale" yorumu: Hata birden fazla kez tekrarlanırsa hata olmaktan çıkar

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ümit Kartoğlu, katıldığı televizyon yayınında, Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci'nin kaleme aldığı ve tartışmalara konu olan makaleyle ilgili olarak, "Tarih 'hatası' birden fazla yerde olduğu için hata olmaktan çıkıyor, bunların yazıyı dergiye göndermeden önce okuyup, yazıyı onaylamaları gerekiyor" dedi.

TIKLAYIN - İddia: Sağlık Bakanlığı Covid-19 vakalarını şubat ayında biliyordu, 24 hasta Mersin'de tedavi altındaydı

TIKLAYIN - Şubat ayında "24 vaka" bildiren Bakan Yardımcısı'ndan açıklama: Tarihler sehven yazıldı

Sağlık Bakanlığı ilk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasının 11 Mart'ta görüldüğünü açıklamasına karşın Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'nin imzası olan bir makalede Şubat ayında Mersin'de Covid-19 tanılı 24 kişinin tedavi altına alındığı yazdı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve SES'ten konuyla ilgili tepkiler dile getirilirken, Birinci'den, "Tarihler sehven yazıldı" açıklaması geldi.

Eski Dünya Sağlık Örgütü çalışanı, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ümit Kartoğlu, Tele1'de bağlandığı yayında, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci’nin de imzası bulunan bilimsel makalenin yayından kaldırılmasını yorumladı.

Kartoğlu, "Hepimiz hata yapabiliriz, yanlış yazabiliriz ama bir hata aynı havada, aynı şekilde birden fazla kez tekrarlanırsa hata olmaktan çıkıyor. Üstelik bunun 5 yazarı var. Bunların yazıyı dergiye göndermeden önce okuyup, yazıyı onaylamaları gerekiyor. Yazı yayımlanmadan önce dergi geri gönderiyor yazıyı, 'tamam mı?' diye. Burada da böyle bir şey yakalanmamış. Çok garip bir durum" ifadelerini kullandı.