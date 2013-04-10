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Halk Sağlığı Kurumu Başkanı istifa etti

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun Başkanı Mustafa Aksoy istifa ettiğini açıkladı

10 Nisan 2013 17:20

"T.C." ibaresinin alt birimlerinden kaldırılması nedeniyle tartışmaların odağında olan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun Başkanı Mustafa Aksoy görevinden ayrıldı.
 
Mustafa Aksoy, "Kendi mesleğime dönmek için ayrıldım" açıklaması yaptı.

Aksoy, ayrılığında, kurumun tabelalarından "T.C." ibaresinin kaldırılmasının rol oynadığı iddiaları için "Ben bir devlet memuruyum. Türkiye Cumhuriyeti yazısını kaldırma ya da koyma yetkimiz olamaz. O bakanlığın bir tasarrufuydu" dedi.

Aksoy, Halk Sağlığı Kurumu'nun yeni levhalarına ilişkin belirlemenin 14 Mart 2012 tarihinde yapıldığını ifade ederek, “Valiliklere değişiklik yazısını bildirmemin tarihi Ekim 2012’dir” dedi.

Mustafa Aksoy'un istifasının ardından Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun başkanlığına Müsteşar Yardımcısı Turan Buzgan getirildi.

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