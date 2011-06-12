-HALK PLAJINDA CAN PAZARI İSKENDERUN (A.A) - 12.06.2011 - Akrabalarını ziyaret için Hatay'ın İskenderun ilçesine gelen genç, serinlemek için girdiği denizde boğuldu, gencin iki kuzeni ve onları kurtarmaya çalışan bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş'ta oturan Hakan Nakış (14), İskenderun'a bağlı Karaağaç beldesinde oturan kuzenleri Ayşenur Nakış (17) ile Sefa Nakış'ın (13) yanına geldi. 3 genç, öğle saatlerinde serinlemek için beldedeki halk plajında denize girdi. Denizde birbirleriyle şakalaşan gençler bir süre sonra dalgalara kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren gençlerden Ayşenur ve Sefa Nakış, denizde yüzen Zeki Atay (45) ve diğer vatandaşlar tarafından güçlükle kıyıya çıkarıldı. Yaklaşık 20 dakika sonra da Hakan Nakış sudan çıkartıldı. 112 Acil Servis ambulansıyla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan gençlerden Hakan Nakış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşenur ile kardeşi Sefa Nakış'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bu arada, Nakış kardeşleri kurtarırken boğulma tehlikesi geçiren Zeki Atay adlı vatandaş da İskenderun Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.