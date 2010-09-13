-HALK OYLAMASI YUNAN BASININDA: ATİNA(A.A) - 13.09.2010 - Yunan basını, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının sonucu için ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın net zaferi'' değerlendirmesini yaptı. Atina'da yayımlanan Apoyevmatini gazetesi, halkın yüzde 58'nin, ''Çağdaş bir Türkiye için oy kullandığını'' yazdı. Gazete, sonuçların 2011 seçimlerini ''olumlu şekilde etkileyeceği'' yorumunda bulundu. Elefteros Tipos gazetesi, ''Erdoğan'ın Yüzde 58 ile ezici galibiyeti'' ve ''Yavaş yavaş demokratikleşmeye doğru'' başlıklarını kullanırken, Türk halkının Yüzde 60'ına yakın bölümünün Anayasa değişikliklerine ''Evet'' dediğini yazdı. Halkın, 'Erdoğan hükümetinin hazırladığı anayasa reformlarına açık bir yanıt verdiğini'' belirten gazete, çıkan sonuçla ''askerlerin devre dışı bırakılarak adeta alçıya alındığı'' yorumunu yaptı. ''Evet'lerin ezici hakimiyeti ve Erdoğan'ın büyük zaferi'' başlığını kullanan Ethnos gazetesi, ''Beklenmedik ve güvenoyu teşkil eden sonuç ile Türk Başbakan'ın siyasi egemenliği yönünde temelleri attığını'' yazdı. Ethnos gazetesi, bu sonuçların, 2011 seçimlerinde Erdoğan'ın elini güçlendirdiğini ve 2012 yılı için de Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevine gitmesi olasılığının bulunduğunu yazdı. Gazete, ''Alınan sonucun muhalefetteki iki büyük parti ve yargı için ağır bir yenilgi teşkil ettiğini'' kaydetti. ''Ta Nea'' gazetesi, ''Oyunun galibi Erdoğan'' başlıklı haberinde, referandumun neticesinin Başbakan Erdoğan'a daha fazla değişikliğe gitmesi için ''yeşil ışık'' yaktığını yazdı. Gazete, alınan sonuç sonrasında, bugüne kadar duyulan erken seçim senaryolarının bu sefer, galibiyetini mühürlemek isteyebilecek olan Başbakan Erdoğan tarafından gündeme getirilmesinin mümkün olabileceğini belirtti. Elefterotipiya gazetesi ise, ''Erdoğan tek başına oynuyor'' başlıklığını kullanırken, ''Referandumun, güvenoyuna dönüştüğünü ve alınan Yüzde 58 'Evet' oyu ile siyasi sahnenin değiştiğini'' kaydetti. Gazete, ''AK Parti'nin önümüzdeki seçimler için kendini rahat hissettiğini'' ve yeni anayasanın yolunun açıldığını yazdı. Haberde, muhalefetin mağlup olduğu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, adres değişikliği yüzünden oy kullanamadığı belirtildi.