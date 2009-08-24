Halk otobüsünün altında kalan yaşlı kadın öldü

Kayseri'de huzurevinde kalan yaşlı bir kişi, yolun karşısına geçmek isterken halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde kalan 85 yaşındaki Ali Güçlü, Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isterken Hacı Osman Ekşi'nin kullandığı 38 AD 810 plakalı halk otobüsünün altında kaldı.

Otobüsün motor bülümü ile zemin arasında sıkışarak hayatını kaybeden Ali Güçlü'nün cesedini, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri çıkarttı.

Otobüs sürücüsü Hacı Osman Ekşi'nin gözaltına alındığı, kazada hayatını kaybeden Ali Güçlü'nün cesedinin ise otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi.

