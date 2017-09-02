Halk otobüsünü durdurup namaz kılan şoförün cezası belli oldu

İstanbul Şişli'de kullandığı halk otobüsünü durdurarak yolcuların önünde namaz kılan Özel Halk Otobüsü şoförüne 200 bilet ceza uygulandı.

Şişli-Karayolları seferini yapan A-339 numaralı Özel Halk otobüsünün şoförü, 10 Ağustos'taki seferi sırasında yolculara hiç bir açıklama yapmadan aracını kenara çekti ve seccadesini orta kapının önüne sererek namaz kılmaya başladı.

Yol ortasında yaşanan olaya yolculardan bir kısmı tepki gösterirken, şoför ise tepkilere aldırmadan yeniden direksiyona geçerek yoluna devam etti.

İBB'den açıklama: 200 bilet ceza verildi

Onur Cingil isimli yurttaş, sefer bitmediği halde içinde yolcular varken aracı durdurup namaz kılan şoför hakkında İBB'ye şikayet dilekçesi verdi.

Şikayete bugün yanıt veren İBB, Özel Halk Otobüsleri Yönergesi'ndeki 34. maddeden ceza verildiğini, şoföre 200 bilet ceza uygulandığını belirtti.