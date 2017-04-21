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Halk otobüsünde mastürbasyon skandalı!

Gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

21 Nisan 2017 21:12

Burdur'da özel güvenlik görevlisi 31 yaşındaki İ.Y., halk otobüsünde mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İ.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol koşuluyla serbest kaldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay geçen 17 Nisan günü meydana geldi ve halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Burdur'da bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İ.Y., saat 17.45'te halk otobüsünün arka bölümünde tek başına oturduğu koltukta mastürbasyon yapmaya başladı.

Spermleri önündeki koltukta oturan kadın yolcu G.Z.'nin sırtına gelirken, ön tarafın dolu olan otobüste bu durumu gören yolculardan üniversite öğrencisi Z.A. da "Sen sapık mısın?" diye bağırıp müdahale etti. Ortalık bir anda karışırken otobüsün durmasını fırsat bilen İ.Y., kaçtı.

Üzerine sperm gelen G.Z.'nin şikâyeti üzerine otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, mastürbasyon yapan özel güvenlikçi İ.Y.'yi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y., çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince adli kontrol koşuluyla serbest kaldı.

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