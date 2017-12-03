Halk otobüsünde bir kadının etek altı görüntülerini çeken polise 1 yıl 8 ay hapis cezası

Samsun'da cep telefonu ile halk otobüsünde 27 yaşındaki avukat G.T.'nin etek altı görüntülerini çektiği iddiasıyla asliye ceza mahkemesinde tutuksuz yargınanan polis memuru Ali K.'ya, "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Cezayı az bulduğunu söyleyen avukat, ağır ceza mahkemesine itirazda bulundu.

Samsun Barosu'na kayıtlı avukat G.T., 7 ay önce, Atakum ilçesindeki evinden çıkıp İlkadım ilçesindeki işyerine gitmek için halk otobüsüne bindi. Otobüs, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ne geldiğinde avukat inmek için koltuktan kalktı. G.T.'nin arkasındaki koltukta oturan Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, evli ve 2 çocuk babası Ali K. iddiaya göre, elindeki cep telefonuyla avukatın etek altı görüntüsünü çekti. Bunu fark eden G.T., polisten cep telefonunu istedi. Bu sırada şüpheli cep telefonundaki görüntüyü sildi. G.T.'nin şikayetin ardından şüpheli, meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Ali K.'nin cep telefonu Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından incelendi ve sildiği etek altı görüntüler geri getirildi. Ayrıca otobüsün güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadesinden de iddia doğrulandı. Polisteki işlemleri tamamlanan Ali K., sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Samsun Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan hakkında dava açılan ve açığa alınan tutuksuz sanık Ali K., karar duruşmasında hazır bulundu.

Mahkemede ifade veren sanık, "Sabah işe gelirken cep telefonumla zaman geçirmek için oyalanıyorum. Telefonum akıllı telefon olduğu için kamerası açık kalmış. İsmini sonradan öğrendiim müşteki bana yakın mesaede ayakta duruyordu. Daha sonra otobüsteki bazı kişiler tarafından avukat uyarıldı. Bana döndü ve 'Siz sapık mısınız? Ne yapıyorsunuz? Benim görüntülerimi mi alıyorsunuz' dedi. Bana yüksek sesle bağırınca ben de panikledim ve telefonumdaki ne olduğunu bilmediğim görüntüleri sildim. Bilinçli olarak suç işlemedim" dedi.

Daha sonra ifade veren avukat G.T. ise, "Otobüste bulunan ve Emniyet'te tanık olarak dinlenen kişiler beni uyardı. Arkama döndüğümde elindeki telefonu eteğimin altına gelecek şekilde ve kamerası açık halde görüntümü çektiğini gördüm. Cep telefonunu istedim. Kendisinin polis olduğunu ve arama iznimin olup- olmadığını sordu. Daha sonra otobüsten inmeye çalıştı. Otobüsteki görgü tanıkları 'Biz gördük. Telefonunuzu verin' diye beyanda bulununca sanık polis kimliğini çıkarıp 'Telefonumu vermiyorum' dedi. Otobüs şoförü de kapılarını kapatıp polisi aramamı bekledi. Otobüsün ön tarafına giden sanığın cep telefonundan bir şeyler sildiğini anladım. Telefonla uğraştıktan sonra telefonu önüme atıp 'Al şimdi bak' dedi. Ancak ben telefonu elime almadım. Şikâyetçiyim" diye konuştu.

İfadeleri tamamlayan hakim, sanık Ali K.'yi 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıp, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Sanığa verilen cezayı az bulduğunu söyleyen avukat G.T. ise, ağır ceza mahkemesine itirazda bulunduğunu söyledi.