Halk otobüsü kapısına eteği sıkışıp sürüklenen kadın öldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, halk otobüsünden inerken eteği kapıya sıkışıp sürüklenen 3 çocuk annesi Servet Altundağ (31), hayatını kaybetti.

Olay, 6 Haziran\'da Çukurova ilçesi Mithat Özhan Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, muayene sonrası hastane raporlarını almaya giden Servet Altundağ\'ın halk otobüsünden indiği sırada eteği otobüsün otomatik kapısına sıkıştı. Metrelerce sürüklenen Altundağ, ağır yaralandı. Yakındaki Çukurova Üniversitesi ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne kaldırılan Servet Altundağ, tedaviye alındı. Otobüs şoförü ise gözaltına alınıp, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yoğun bakımda tedavi gören kadın hayatını kaybetti. Otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Altundağ\'ın yakınları morg önünde gözyaşlarını tutamadı. Servet Altundağ\'ın cenazesi, Asri Mezarlık\'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

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