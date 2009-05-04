Halk otobüsü devrildi: 6 ölü

Konya'da kontrolden çıkan halk otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 6 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Çocuğunu arayan bir annenin feryadı yürekleri yaktı.



Konya'nın Ereğli İlçesi'nde meydana gelen kazada Karapınar'a üç ayrı köyden Ereğli'ye yolcu taşıyan otobüs, şarampole uçarak takla attı. Çoğunluğu öğrenci olan otobüste bulunan 6 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı. Kazadan yaralı olarak kurtulan bir kadın ise 'Yavrum nerde' feryat ederek çocuğunu aradı. Sağlık görevlilerin çocuğunun hastanede olduğunu söylediği ve snir krizi geçiren genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında Konya- Ereğli Karayolu'nun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Karapınar İlçesi'nin Gölören, İkizler ve Yeşilyurt köylerinden, Ereğli'ye yolcu taşıyan sürücüsü henüz tesbit edilemeyen 42 L 3805 plakalı otobüs, yağmurun da etkisiyle kontrolden çıktı, şarampole uçarak takla attı. Kazada, 6 kişi öldü, 5'i ağır 23 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Ölenlerin kimlik tesbit çalışmaları sürerken, bir çocuğun cesedi kazadan sonra, otobüs altında bulundu. Kazadan yaralı olarak kurtulan genç bir kadın, “Benim yavrum nerede?” diyerek otobüsün çevresinde ve gelen ambulansta kızını aradı. Sağlık görevlilerinin kızının hastanede olduğu söylemesi üzerine sinir krizi geçiren kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ereğli Kaymakamı İbrahim Ballı, hastaneye giderek, Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Anıl Serin'den bilgi alıp, yaralıları ziyaret etti.



Çoğu öğrenci



Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve büyük bölümü öğrenci olan yaralıların isimleri şöyle:



İdris Aydoğan (17), Fahri Emre (14), Mehmet Bayar (19), Mahir Sezer (18), Batuhan Eken (14), Hafize Beydilli (18), Emrah Tanrıkule (12), Huriye Çığlı (44), Döne Selçuk (49), Etem Akçuran (55), Bahtişan Seyhan (18), Cemil Yaşa (15), Fatih Emre (14), Halil İbrahim İsen (15), Sevgi Çığlı (5), Vicdan İlerler (44), Yakup Naras (22), Emrah Tarıkulu (22), Mustafa Çelik (57), Muradiye Erten (23), Tayyar Yavuz (29), Fahriye Emre (14) ve henüz kimliği tesbit edilemeyen 1 yaşında çocuk.



Şoför ve ölenlerin kimlikleri



Kazada hayatını kaybeden 6 yolcudan Yeşilyurt Köyü’nden Kezban Çiçekçier (49), İkizli Köyü’nden Mehmet Çetiner (41), İkizli Köyü’nden Güleser Tezcan (59), İkizli Köyü’nden Ayşe Yetişir (49) ve Ahırkapı Köyü’nden Nehir Sayan'ın (2) kimliği belirlendi. 1 kadın yolcunun kimliğini belirlemek amacıyla çalışmalar sürdürülürken, otobüsü yaralılar arasında bulunan 55 yaşındaki Ethem Akçuran'ın kullandığı belirlendi.

