Halk otobüsü devrildi: 17 yaralı

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde, kamyonetle çarpışan halk otobüsü devrildi, yolculardan 17'si yaralandı. Yaralılar, Fatih ve Farabi Devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.



Çayırova- Gebze seferini yapan Haluk Olmuş yönetimindeki 41 UL 929 plakalı halk otobüsü, Köşklüçeşme Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Ramazan Dirik yönetimindeki 41 U 8752 plakalı kamyonetle çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle takla atan otobüsteki 17 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Fatih Devlet ve Darıca'da bulunan Farabi Devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

