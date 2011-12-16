Halk otobüsü 4 aracı altına aldı!

T24

Seyir halindeki halk otobüsünün devrildiği ve altında 4 aracın olduğu bildirildi. Trafik Kontrol Merkezi vatandaşları E-5 yerine TEM’i kullanmaları konusunda uyardı. Trafik ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarının ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı ve trafik açıldı. Ancak E-5'te yoğunluk devam ediyor.Bu arada E-5'te meydana gelen kazadan önce Mecidiyeköy'de de bir sürücü karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaların arasına daldı. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.