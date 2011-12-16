T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Halk otobüsü 4 aracı altına aldı!

İstanbul Küçükçekmece’de bir halk otobüsünün de karıştığı kaza sonucu E-5’te tüm...

16 Aralık 2011 02:00

T24 - İstanbul Küçükçekmece’de bir halk otobüsünün de karıştığı kaza sonucu E-5’te tüm şeritler trafiğe kapandı.

Halk otobüsü 4 aracı altına aldıSeyir halindeki halk otobüsünün devrildiği ve altında 4 aracın olduğu bildirildi. Trafik Kontrol Merkezi vatandaşları E-5 yerine TEM’i kullanmaları konusunda uyardı. Trafik ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarının ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı ve trafik açıldı. Ancak E-5'te yoğunluk devam ediyor.

Bu arada E-5'te meydana gelen kazadan önce Mecidiyeköy'de de bir sürücü karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaların arasına daldı. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24