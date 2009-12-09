T24 - KEY ödemelerine ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine "darbe" tartışmasıyla başlandı. CHP İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz, "Halkın, müdahalenin zaruri hale geldiğine karar vermesi durumunda darbenin olacağını" belirtirken, AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, "12 Eylül'e zemin hazırlamak için binlerce genç toprağa gitmedi mi? Darbeler iktidara değil, demokrasiye karşı yapılır" dedi.



TBMM Genel Kurulu'nda, Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının görüşmelerine başlandı.



Tasarının tümü üzerinde CHP grubu adına konuşan Esfender Korkmaz, tasarıya ilişkin eleştirilerde bulundu.



KEY ödemelerinin 15 milyon kişiyi ilgilendirdiğini belirten Korkmaz, tasarının bu şekliyle geçmesi halinde birçok sorunun giderilmemiş olacağını kaydetti.



Esfender Korkmaz, ödemeyi hak ettiği halde başvurmamış kişiler olduğunu söyledi.



Başvurmayan hak sahiplerine de ödeme yapılması gerektiğine işaret eden Korkmaz, KEY ödemelerindeki gecikme için Meclis Araştırması açılmasını istedi.



Ödemelerin gecikmesinin devletin zayıflatılmasına neden olacağını dile getiren Esfender Korkmaz, "Devlet, zayıflatılmasına neden olacak şeyler için taviz vermemelidir. Ancak devletin verdiği taviz, terör örgütü ile devletin aynı kefeye konulmasına neden olmuştur. Ülkede son günlerde bir kaos ortamı yaratılmak istenmektedir. Acaba bir savaş hazırlığı mı vardır? Bir fabrika sahibi, yaşanan bu son olaylar nedeniyle işçilere izin verdiğini söyledi" diye konuştu.



CHP'li Korkmaz, AK Parti sıralarından laf atılması üzerine, "Ergenekon'un hesabını da soracağız" dedi.





"Halk isterse darbe olur"



Son günlerde yaşanan siyasi kaosu Hükümetin yarattığını iddia eden Korkmaz, iktidarın çeşitli tavizler vererek, devletin zayıflatılmasına neden olduğunu kaydetti.



Esfender Korkmaz, "Halkın tek güvendiği orduya karşı da maalesef, asimetrik propaganda yapılmaktadır. Halkın yüzde 85'i orduya güvenmektedir. Bu kaosları kim çözecek? Eğer siz çözebilseydiniz bu kaosları yaratmazdınız. Hiçbirimiz bu kaosu istemeyiz. Ben demiyorum ki Türkiye'de illa müdahale olsun. Ama halk müdahalenin zaruri hale geldiğine karar verirse olur" dedi.



Korkmaz, "Bunu halka söyletmeyin. Eğer halk Türkiye'de bir müdahale gerektiğine inanırsa... Elbette kimsenin gönlü buna razı değil. Eğer halk Türkiye'de kaosun çözülmediğine kanaat getirir ve bu siyasi kaos içinde çözüm olmayacağına kanaat getirirse ve buna mecbur kalırsa bir müdahale istemeye.... Bundan hiçbirimiz hoşnut olmayız. Böyle bir müdahale olmadan biz çözeriz. ABD'den yardım isteyerek, iç sorunlarımızı çözemeyiz" diye konuştu.



AKP'li milletvekilleri, Korkmaz'ın bu sözlerine tepki gösterdi.



AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da yaptığı konuşmada, çalışanlardan 1995 yılına kadar, "size konut yapacağız" denilerek para toplandığını, ancak konutların yapılmadığını söyledi.



İktidara geldikten sonra yapılacak ilk işler arasına bu konuyu aldıklarını belirten Işık, hak sahiplerine 14,5 milyar lira ödeme yaptıklarını ifade etti. Fikri Işık, bu tasarıyla da bazı eksikliklerin giderileceğini belirtti.



MHP sıralarından laf atılması üzerine Işık, "Sizin döneminizde bankalar battı, sizin ödemeniz gereken parayı, 20 milyar lirayı biz ödedik" dedi.



CHP'li Korkmaz'ın konuşmasını, talihsiz bir konuşma olarak nitelendiren Işık, "(Halk isterse darbe olur) dedi. 12 Eylül'e zemin hazırlamak için binlerce genç toprağa gitmedi mi o zaman? 12 Eylül'e nasıl gelindiğini hepimiz biliyoruz. Sağcıya sıkılan kurşunla, solcuya sıkılan kurşunun aynı olduğu görüldü. Peki siz bunları bildiğiniz halde nasıl böyle konuşabiliyorsunuz?" diye sordu.



Işık, "Terörün bitmesinden rahatsız olanlar, ülkede karışıklık çıkarmak için çabalıyor. Hükümeti 'terörle müzakere yapıyor' diye eleştiriyorsunuz. Hükümet, terörle müzakere yapsaydı, sokaktaki bu olaylar yaşanmazdı. Halk iktidarı seçer, istediği zaman da iktidardan indirir. Darbeler iktidara değil, demokrasiye karşı yapılır. Sözlerinizi düzelteceğinizi ümit ediyorum" dedi.



Işık'ın konuşması sırasında CHP ve MHP sıralarından sık sık laf atıldı.