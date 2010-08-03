-HALK EKMEK PİDEYİ 80 KURUŞTAN SATACAK ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan süresince 450 gramlık ''Ramazan Pidesi''ni 80 kuruştan satacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Halk Ekmek her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan boyunca iftar sofralarının vazgeçilmezi olan ''Ramazan Pidesi''ni ucuz, lezzetli ve sağlıklı bir şekilde el değmeden üretecek. El değmeden makine yardımıyla yuvarlak şekilde kesilen ve baskı yöntemiyle tırnaklanan Ramazan pideleri, Ramazanın ilk günü olan 11 Ağustos Çarşamba günü Halk Ekmek büfelerinde satılmaya başlanacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Halk Ekmek Genel Müdürü Ali İlkbahar, Ramazan süresince vatandaşlardan gelecek talebe göre üretim yapacaklarını belirtti. ''Ramazan Pidesi''nin normal fırınlarda 300 gram ve 1 TL olarak satıldığını, ancak Halk Ekmek tarafından üretilen pidenin hem 450 gram hem 80 kuruştan satışa sunulacağını kaydeden İlkbahar, ''Ankara Halk Ekmek olarak pideyi 300 gram olarak çıkarmayı düşünmüyoruz. Eğer vatandaşlardan talep gelir de çıkarırsak da 500 kuruştan satmayı planlıyoruz'' dedi.