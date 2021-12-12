Halk Ekmek büfesi görevlisi: Son bir aydır kuyruklar daha da uzadı

İstanbul’da ekmek fiyatlarındaki artışın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek büfelerindeki ekmek satışı arttı.

Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Kızmaz'ın haberine göre, Maltepe Esenkent’teki büfenin görevlisi Ömer Sözen, “13.00-15.00 arasında ekmek geliyor. Kuyruklar 13.30’da oluşuyor. Ekmek iki saate bitiyor. Fırın ile bizim aramızda bayağı fark olunca halk tabii burayı tercih ediyor. Yetişemiyoruz. Sonrasında insanlar eli boş geri dönüyor. Son bir aydır özellikle kuyruklar daha da uzadı” dedi.

Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama ise talep artışının yoksulluğun net fotoğrafı olduğunu belirtti. Tam kapasite çalışan üç fabrika ile günlük 2.6 milyon ekmek üretmelerine karşın talebe yetişemediklerini belirten Nama, şunlara dikkat çekti:

“Büfelerde ekmek bitiyor ama kuyruklar bitmiyor. Bugün üç değil, 13 fabrika olsa, 10 milyon ekmek üretsek de yetmeyecek. Bu büfeler 1970’lerde kurulmaya başlandı. O tarihten bugüne ne toplum bu kadar yoksullaşmıştı ne de büfelerde böyle kuyrukları görülmüştü.” Nama, ayrıca un stoklarının bitmek üzere olduğunu, yeni yıl için zamlı fiyatlarla alım yapmak zorunda kalacaklarını ifade etti.