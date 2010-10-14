-HALK EKMEĞE ZAM YOK BURSA (A.A) - 14.10.2010 - Fırıncılar Federasyonu, maliyet artışı nedeniyle ekmeğe yüzde 15'i geçmeyecek oranda zam yapılacağını açıklarken, İstanbul, Ankara, Bursa ve Adana'daki büyükşehir belediyelerine ait fırınların yöneticileri, zamma yol açacak bir maliyet artışı söz konusu olmadığı için önümüzdeki dönemde zam yapmayı düşünmediklerini bildirdi. Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Talip Andiç Bursa'da normal şartlarda 300 gram ekmeğin 75 kuruştan satılması gerektiğini söyledi. Haksız rekabetin yaşandığı kentte 25 kuruşa bile ekmek bulunabildiğini ifade eden Andiç, bunun en önemli etkeninin kaçak fırınlar olduğunu vurguladı. Bursa'daki her dört fırından birinin merdiven altı üretim yaptığını dile getiren Andiç, şunları kaydetti: ''Ruhsatsız üretim yapılıyor. Biz hesabı, kitabı, zammı bir yere bıraktık. Tek hedefimiz kaçak fırınlar oldu. Bu fırınlara üretim yaptırılmamalı. Biz bu sorunu çözersek, dört fırından birini kapatabilirsek, kapasitelerimiz normal seviyelere gelecek. Bu, bize yüzde 15 zamdan daha etkili olacak. Şu anda ekmekte zammı kesinlikle düşünmüyoruz. İlgili kurumlara sesleniyoruz; vatandaşın kaliteli ekmek tüketmesi, fırıncı esnafının ayakta kalabilmesi ve zam konuşulmaması için merdiven altı üretim yapan fırınları kapatın.'' Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, belediyesi bünyesinde kurulu Halk Ekmek Fabrikasında günde 260 bin adet ekmek üretildiğini ve 400 gramının 50 kuruştan satıldığını söyledi. Her ne kadar girdi maliyetlerinin arttığı söylense de kendileri açısından böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirten Altepe, ''Girdi maliyetlerimiz hemen hemen aynı. Bu yüzden şimdilik bir artış düşünmüyoruz. Bursalılar, en fazla tüketilen gıda maddesi ekmeği ucuza tüketmeye devam edecek'' diye konuştu. İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Salih Bekaroğlu ise Cebeci, Edirnekapı ve Cevizli'deki fabrikalarında günde yaklaşık 1 milyon 700 bin adet ekmek ürettiklerini belirterek, 300 gram normal ekmeği 40 kuruştan sattıklarını söyledi. Bekaroğlu, girdi maliyetlerinde ekmeğe zammı gerektirecek bir artış olmadığını ifade ederek, bu yüzden önümüzdeki dönemde herhangi bir zammın gündemlerinde olmadığını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Halk Ekmek Fabrikası A.Ş yetkilileri ise günde ortalama 700 bin adet ekmek ürettiklerini vurgulayarak, 300 gramını 40 kuruştan sattıkları ekmeğin fiyatını artırmayacaklarını bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de 4 fabrikada şu anda günde 160 bin adet ekmek üretimi olduğunu dile getirerek, ''Ürettiğimiz ekmekleri 185 satış noktasından vatandaşlara ulaştırıyoruz. Halkın ucuz ekmek tüketmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz. 300 gram ekmeği 30 kuruştan satıyoruz. Önümüzdeki dönemde de herhangi bir artış yapmadan ekmeği vatandaşa ulaştırmaya devam edeceğiz'' dedi.