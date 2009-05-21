Halk Eğitim Müdürü'ne görevden alma bilmecesi

BİR öğretmen adına bilgisi dışında kredi çektiği ve zimmetine para geçirdiği iddiasıyla daha önce hakkında soruşturma başlatılan Denizli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Vekili Ömer Çağlayan, görevden alınarak kadrosunun bulunduğu Eskihisar İlköğretim Okulu Müdürlüğü'ne gönderildi.



Denizli Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Çağlayan'ın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76'ncı maddesi uyarınca, bakanlığın tasarrufuyla görevden alındığını, soruşturmayla ilgisinin olmadığını ileri sürdü. Hakkındaki iddiaların iftira olduğunu iddia eden Çağlayan da görevden alınmasının soruşturmayla ilgili olmadığını savundu.



Denizli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nde sözleşmeli olarak çalışan evli 2 çocuk annesi Türkçe öğretmeni Hatice Sütçü, geçen ay Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Çağlayan'ın kendisine ödemesi gereken maaş ve ek ders ücretlerini zimmetine geçirdiği ve haberi olmadan kendisi adına bankalardan kredi kullandığı iddiasıyla Denizli Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sütçü dilekçesinde, maaş aldıkları bankada Şubat ayında değişiklik yapıldığını belirterek şöyle dedi:



“Bunun üzerine Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Çağlayan, tüm öğretmenlerden bankaya iade edilmek üzere maaşlarını çektikleri manyetik kartları topladı. Ancak, buna rağmen bankadan hesap özeti istedim. Banka kartı iade edip, hiçbir işlem yaptırmamama rağmen hesabıma 7 bin TL ek ders ücreti yatırıldığını ve çekildiğini, ayrıca adıma da 2 bin 200 lira bireysel kredi kullanıldığını öğrendim.”



GÖREVDEN ALINDI



Suç duyurusundaki iddialar üzerine Çağlayan'ın talebiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken, Çağlayan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Vekilliği'nden alınarak, kadrosunun bulunduğu Eskihisar İlköğretim Okulu Müdürlüğü'ne gönderildi.



Çağlayan'ın soruşturma nedeniyle görevden alındığı iddiaları gündeme gelirken Milli Eğitim Mahmut Oğuz, atamanın soruşturmayla ilgisi olmadığını söyledi. Çağlayan'ın yerine Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kadrosunda bulunan öğretmen Yılmaz Gürses'in atandığını belirten Oğuz, “Ömer Çağlayan'ın kadrosu merkeze bağlı Eskihisar Köyü İlköğretim Okulu'nda müdürlüktü. Kendi okuluna dönüyor. Çağlayan'ın zimmete para geçirme iddiasıyla ilgili soruşturması sürüyor. Görevden alınması, hakkında süren soruşturmayla bağlantılı değil. Tamamen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76'ncı maddesi uyarınca bakanlığın tasarrufu” dedi.



Çağlayan ise, hakkındaki iddiaların iftira olduğunu ileri sürerek, “Bakanlık tarafından kadromun bulunduğu okula gönderildim. Soruşturmayla ilgisi yok. Hakkımdaki iddialar çok çirkin. Bir kişinin, başkası adına bankadan kredi çekebilmesi mümkün mü? Soruşturma sürüyor. Soruşturma tamamlandığında, gerekli izinleri alıp bir açıklama yapacağım” diye konuştu.



