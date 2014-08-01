Halk Cephesi - HDP çatışmasında 16 yaşında bir işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da Gazi Mahallesi'nde HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim standına Halk Cephesi üyelerinin saldırmasıyla başlayan gerginlik gece saatlerinde silahlı çatışmaya dönüştü. Gazi Mahallesi'nde, iki grup arasında çıkan çatışmada, çalıştığı tekstil atölyesinden evine giden tekstil işçisi İbrahim Öksüz, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın’ın haberine göre, HDP, Kağıthane Nurtepe'de, önceki gün Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için seçim standı açtı. Halk Cephesi üyeleri standa giderek, bölgede hiç bir partinin seçim standı açamayacağını bildirdi. Standı kaldırmaları istendi. HDP'liler bu talebi kabul etmedi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Her iki taraftan yaralananlar oldu. Buradaki kavga Sarıgazi ve Gazi Mahallesi'ne sıçradı.

İşinden evine gidiyordu

Dün akşam saatlerinde, HDP ve Halk Cephesi üyeleri arasında Gazi Mahallesi'nde kavga tekrar alevlendi. Polisin TOMA ve gaz bombalarıyla müdahale ettiği olay, silahlı çatışmaya dönüştü. Molotof kokteyllerinin de kullanıldığı olaylarda, çıkan silahlı çatışmada, iki ateş arasında kalan 16 yaşındaki tekstil işçisi İbrahim Öksüz, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Öksüz'ün çalıştığı tekstil atölyesinden çıkarak evine gitmek istediği sırada iki ateş arasında kaldığı belirlendi. Çatışmada olaya müdahale eden polis araçlarına da mermilerin isabet etti. Öksüz'ün cesedinin hastane morgundan otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği belirtildi.

‘Çocuğumun katili bulunsun’

İbrahim Öksüz’ün babası Arif Öksüz, "Ben oğlumun kanını istiyorum. Çocuğumu kim vurduysa katili bulunsun" dedi.

‘Bunun hesabını kim verecek?’

Olayın peşini bırakmayacaklarını belirten İbrahim Öksüz’ün Amcası Satı Öksüz ise "Çocuk işten gelirken iki çatışma arasında kalıyor. Kalbinden vurulmuş. Gazi Hastanesi’ne getiriyorlar yetiştiremiyorlar. Daha sonra da buraya getiriyorlar. Zaten kapıdan girerken de ölüyor çocuk. Kendisi konfeksiyonda çalışıyordu. Mesaiden geliyordu. Çocuk şimdi morgda yatıyor. Bu çocuğun hesabını kim verecek? Bütün herkese söylüyorum. Bunun katili kim; bulunsun. Devlet el atsın bu işe. Koskoca kalbinde yara var. Böyle bir şey olamaz. Nereye olursa olsun bu işin sonuna kadar gideceğiz" diye konuştu.

12 Halk Cepheli gözaltında

İstanbul Emniyeti, önceki gün Nurtepe'deki olaylara karışan 12 Halk Cephesi üyesini gözaltına alırken, yapılan aramalarda 2 tabanca ele geçti. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olaylara karışan iki grup üyelerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Mutlu'dan tweet

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan olaylarla ilgili İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Mutlu, "PKK ile Halk Cephesi yandaşlarının Gazi mahallesindeki çatışması sonucu hayatını kaybeden masum yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerim" dedi.

HDP’den açıklama

HDP İstanbul İl Örgütü’nden Gazi Mahallesi’nde yaşanan olaylarla ilgili gece saatlerinde yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Selahattin Demirtaş’ı desteklemek üzere Nurtepe Mahallesi’nde açılan Özgür Demokratik Alevi Derneği’nin standına kendini Halk Cephesi olarak tanımlayan bir grubun saldırması üzerine başlayan gerginlik, İstanbul’un değişik semtlerine de yayılmış, en son Gazi Mahallesi’nde İbrahim Öksüz isimli gencimizin provokatör bir namludan çıkan bir mermiyle ölümü, olayları çok kaygı verici bir noktaya getirmiştir.

Halkların Demokratik Partisi olarak gerek yaptığımız resmi açıklamalarda gerekse yapılan görüşmelerde yaşanan gerginliği bir an evvel sona erdirmek arzusuyla herkesin sağduyulu ve itidalli davranması için azami derecede çaba gösterdik.

Yapılan görüşmelerde gerilimin ortadan kalktığı ve sorunun çözüldüğünü düşünmüştük. Ancak görülüyor ki, tam da Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş’ın gecekondu yoksulları ve Alevilerle güçlü bağlar kurduğu bir süreçte bir takım devrimci kılıklı karanlık güçlerin devreye soktuğu proje başarıya ulaştı ve bir genci aramızdan aldı. Bu kanlı provokasyonun fikir babaları ve uygulayıcıları yaptıkları ile ne kadar övünseler azdır!

HDP olarak; kendisine devrimci diyen ancak birkaç gündür kışkırtıcı tavırlarını ısrarla sürdüren, en demokratik hakkımız olan seçim çalışmalarımızı engellemeye çalışan, stantlarımıza saldıran, partimiz ve kitlemiz hakkında akla hayale sığmayacak kara propagandalar yapmakta beis görmeyen Halk Cephesi’ni bu çatışmayı ve şiddeti körükleyen tavrından bir an evvel vazgeçmeye çağırıyoruz.

Ayrıca yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybeden İbrahim Öksüz’e rahmet, acılı ailesine baş sağlığı diliyoruz. Bu cinayetin bütün çıplaklığı ile açığa çıkarılması ve sorumlularının cezalandırılması için bütün hukuki yolların açılmasını talep ediyoruz.

Barış demokrasi ve özgürlük yürüyüşümüz, hangi karanlık tezg?hla, kimler tarafından engellenmeye çalışırsa çalışılsın, mutlaka başarıya ulaşacak ve bu topraklarda özgürlük dolu kardeşçe bir yaşam mutlaka tesis edilecektir."