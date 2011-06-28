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Dünya

HALK AYAKLANMASINA MUHALİFLERDEN DESTEK ŞAM (A.A)

28 Haziran 2011 10:26

-HALK AYAKLANMASINA MUHALİFLERDEN DESTEK ŞAM (A.A) - 28.06.2011 - Suriye'nin başkenti Şam'da toplanan Suriye rejim karşıtları, "demokrasiye geçmeyi amaçlayan halk ayaklanmasını" desteklediklerini açıkladılar. Toplantının bitiminde muhalifler tarafından yapılan yazılı açıklamada, muhaliflerin ayaklanmaya verdiği destek vurgulandı, açıklama, muhaliflerin Başşar Esad rejimini de protestoları kanla bastırmaktan vazgeçmesi yönünde yaptığı çağrıyı da yansıttı. Muhaliflerin açıklamasında, "Demokratik, sivil, çok taraflı ve bütün Suriyeli vatandaşların hak ve özgürlüklerini garantileyen bir devlet sistemine geçmeyi hedefleyen halk ayaklanmasını destekliyoruz" ifadeleri yer aldı. Bazı Suriye güvenlik güçleri mensuplarının gösteriler sırasında işlediği cinayetlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma komisyonunun kurulması, gösteriler sırasında gözaltına alınanların ve siyasi tutukluların serbest bırakılması talep edilen açıklamada, resmi ve yarı resmi basın organlarını ülkede mezhep kavgasına yol açacak türde yayın yapmaktan sakınmaları istendi. Suriye İnsan Hakları Gözlemcisi adlı kuruluşa göre, Şam rejiminin yönetim karşıtı protestolara sert müdahalesi, 15 Mart'tan bu yana bin 342 sivilin ve 343 güvenlik mensubunun ölümüne yol açtı.

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