T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Halk, 5 milyon lirayla ortadan kaybolan dolandırıcının başına ödül koydu

Polis, dolandırıcı hakkında yakalama kararı çıkarttı

12 Haziran 2016 16:57

Diyarbakır’da emlak işi yapan E.K., onlarca kişiden aldığı paralarla ortadan kayboldu. Mağdurların, bir dönem topladığı paralarla vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 'Jet Fadıl' lakaplı iş adamı Fadıl Akgündüz’ün durumuna benzettiği olay, geçen yıl Haziran ayında yaşandı. Yarına Bakış'ta yer alan habere göre, ev sahibi olabilmek için yıllarca çalışarak biriktirdikleri paraları dolandırıcıya kaptıran 50 civarında mağdur, savcılığa başvurdu. 5 milyon liraya yakın parasını kaptıran mağdurlar, olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen E.K. yakalanmayınca emlakçı adına internet sitesi açtı. Mağdurlar burada kendilerini dolandıran emlakçıyı bulana ve yakalanmasına yardımcı olanlara ödül verileceğini duyurdu.

Ev alma hayali yıkılan onlarca vatandaş, emlakçı yakalanmayınca kendileri iz sürmeye başladı. Mağdurlar, emlakçının bir turistik beldede tatil yaparken çektirdiği fotoğraflarını web sayfasında paylaştı. Polisin bulamadığı emlakçının Mersin’de lüks bir hayat yaşadığını belirleyen mağdurların mücadelesi sonucu savcılık bir yıl sonra E.K. hakkında yakalama kararı çıkarttı. Ancak E.K. hâlâ yakalanmadı.

ETİKETLER

halk dolandırıcının başına ödül koyduDiyarbakır5 milyonla ortadan kayboldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24