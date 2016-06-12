Halk, 5 milyon lirayla ortadan kaybolan dolandırıcının başına ödül koydu

Diyarbakır’da emlak işi yapan E.K., onlarca kişiden aldığı paralarla ortadan kayboldu. Mağdurların, bir dönem topladığı paralarla vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 'Jet Fadıl' lakaplı iş adamı Fadıl Akgündüz’ün durumuna benzettiği olay, geçen yıl Haziran ayında yaşandı. Yarına Bakış'ta yer alan habere göre, ev sahibi olabilmek için yıllarca çalışarak biriktirdikleri paraları dolandırıcıya kaptıran 50 civarında mağdur, savcılığa başvurdu. 5 milyon liraya yakın parasını kaptıran mağdurlar, olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen E.K. yakalanmayınca emlakçı adına internet sitesi açtı. Mağdurlar burada kendilerini dolandıran emlakçıyı bulana ve yakalanmasına yardımcı olanlara ödül verileceğini duyurdu.

Ev alma hayali yıkılan onlarca vatandaş, emlakçı yakalanmayınca kendileri iz sürmeye başladı. Mağdurlar, emlakçının bir turistik beldede tatil yaparken çektirdiği fotoğraflarını web sayfasında paylaştı. Polisin bulamadığı emlakçının Mersin’de lüks bir hayat yaşadığını belirleyen mağdurların mücadelesi sonucu savcılık bir yıl sonra E.K. hakkında yakalama kararı çıkarttı. Ancak E.K. hâlâ yakalanmadı.