Halit Ergenç ve Bergüzar Korel de Yenikapı'daki mitinge katıldı

Yenikapı’da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne 500'e yakın ünlü isim de ilgi gösterdi. Tekneyle Yenikapı'ya hareket eden ünlü isimlerin arasında Halit Ergenç ve eşi Bergüzar Korel de vardı. Yenikapı'daki mitinge katılan isimler arasında eski başbakanlardan Tansu Çiller de yer aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, miting ile ilgili düşüncelerini paylaşan Korel, "Hep söylediğimiz gibi biz Türkiye için buradayız. Birlik ve beraberlik adına bir Türk vatandaşı olarak görevimizi yerine getirmeye geldik. Her zaman barıştan yana olduk. Hep bunu anlatmaya çalıştık, bugün de demokrasi ve barış için buradayız. Çok mutluyum" dedi.

Tatlıses: darbe gecesi 'hiçbir şey olmaz' dedim

Tekneyle Yenikapı’ya giden ünlüler arasında bulunan İbrahim Tatlıses de şöyle konuştu:

"15 Temmuz günü ben dedim ki hiçbir şey olmaz. Çevremdekiler 'markete git yiyecek içecek al' dediler. Ne alakası var. Her şey Allah’ın emriyle olur. Bu Türk milleti öyle bir millettir ki Allah’tan başka kimseden korkmaz. Türk bayrağı bizim yorganımız"

Orhan Gencebay: Bu bir rüya gibi

Orhan Gencebay, “Tüm Türkiye’nin yüreği aynı duyguyla çarpıyor. Muhalefet ve iktidar, hepimiz aynı duyguda birleşiyoruz. Bu bir rüya gibi ama demek olabiliyormuş, bunu bUgün gösteriyoruz. Bu birliktelik için tüm liderlere teşekkür ediyorum” dedi.

Ziynet Sali de mitinge katıldı

Ünlü pop müzik sanatçıları Zerrin Özer, Özcan Deniz, Gülben Ergen, Mustafa Sandal, Gülşen, Bengü, Ziynet Sali, Işın Karaca, Murat Boz, Reyhan Karaca, Yonca Evcimik ve Funda Arar da Yenikapı'daki mitinge katıldı.

Ünlü isimler meydandaydı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Acun Ilıcalı ve Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de alana geldi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Bayraktar, eşi Selçuk Bayraktar ile Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’da alana gelenler arasında yer aldı.