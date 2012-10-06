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Halit Ergenç soyuldu

'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin başrol oyuncusu Halit Ergenç alışveriş yaparken soyuldu

06 Ekim 2012 14:49

Muhteşem Yüzyıl dizisinin başrol oyuncusu Halit Ergenç’in hafta sonu Slovenya’da bir filim festivaline katıldıktan sonra alışveriş yaparken bir kapkaççı tarafından soyulduğu iddia edildi.

Slovenya medyasında çıkan haberleri aktaran Kosova medyası, Slovenya’nın başkenti Lublana’yı  ziyaret eden Halit Ergenç’in bir parfümeri mağazasında alışveriş yaparken, bir kapkaççı tarafından soyulduğunu yazdı.

Ünlü oyuncunun parasıyla birlikte kredi kartları ve kimlik belgelerinin de çalındığı belirtildi.Elinden cüzdanını çalan kapkaççının peşinden koşan Halit Ergenç’in soyguncuyu yakalamayı başaramadığı  ifade edildi.

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halit ergençmuhteşem yüzyılkapkaç

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