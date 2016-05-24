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Halit Dumankaya hakkında yakalama kararı talebi

'Paralel Yapı' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Halit Dumankaya, 20 Mayıs günü tahliye edilmişti

24 Mayıs 2016 20:42

'Paralel Yapı'ya finansal destek sağladığı gerekçesiyle 22 Nisan 2016 tarihinde, tutuklanan Dumankaya İnşaat'ın murahhas üyesi Halit Dumankaya'nın da aralarında bulunduğu 6 kişinin serbest bırakılmasına itiraz edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, geçtiğimiz ay ’Suçtan kaynaklı malvarlığını aklama’, ’Terör örgütüne finansman sağlama’, ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ’Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından tutuklanan aralarında Halit Dumankaya’nın da bulunduğu 9 kişiden 6’sının Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce geçtiğimiz hafta tahliye edilmesine itiraz etti.


'Tahliye kararı usul ve yasalara aykırı'



DHA'nın haberine göre, savcılık itirazında, hakimliğin tahliye gerekçelerine yer vererek, tahliye kararının usul ve yasalara aykırı olduğunu belirtti.

Tahliye kararının soruşturma dosyasını incelenmeden şüpheliler ve avukatlarının söylem ve savunmalarıyla verildiği ifade edilen savcılık itirazında şüphelilerin adli kontrolle serbest kalmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı kaydedildi.

Savcılık bu kapsamda, Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Halit Dumankaya'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında verilen tahliye kararının kaldırılarak, tutuklamaya yönelik yakalama çıkarılmasını talep etti.

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