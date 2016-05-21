'Paralel yapı'ya finansal destek sağladığı iddiasıyla tutuklanan Halit Dumankaya serbest bırakıldı

FETÖ / PDY'ye finans sağladıkları gerekçesi ile 22 Nisan 2016 tarihinde, 'Suçtan kaynaklı malvarlığını aklama', 'Terör örgütüne finansman sağlama', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklanan aralarında Dumankaya İnşaat'ın murahhas üyesi Halit Dumankaya'nın da bulunduğu 9 kişiden 6'sı, bu gece yapılan 'Tutukluluk durumunun incelenmesi' sonucu serbest bırakıldılar.

Tutukluluk incelemesinin yapıldığı duruşma salonunda ise sanıkları temsilen avukatlar Aydın Mollaoğlu, Burçin Hekimoğlu, Selcen Özer Bodur, Hünkar Demirhan Çelik hazır bulunarak müvekkillerinin tahliyeleri yönünde görüş bildirdiler. SEGBİS sistemi ile ifade veren Halit Dumankaya, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, hiçbir terör örgütü ile bağlantısı olmadığını belirtti, tahliyesini istedi.

6 kişi tahliye edildi

Diğer şüpheliler ve avukatlarının da tahliye talepleri yönünde görüşlerini alan mahkeme, kısa bir aradan sonra kararını açıkladı. Mahkeme, “Şüpheli Halit Dumankaya’nın silahlı terör örgütüne üye olma ve Terörizmin Finansmanını Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet suçlarını işlediğine dair tutuklamayı haklı gösterecek kuvvet ve nitelikte delil bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Şüpheliye isnat edilen örgütün finanse edilmesinde kullandığı iddia olunan 5 ayrı çekin fiilen iş yapan firmalara işleri karşılığında verildiği” gerekçesiyle Halit Dumankaya’nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Halit Dumankaya ile birlikte Nihat Kayalıdağ, Mehmet Kızılkaya, Fikret Baydak, Fikret Cırık ve Mubin Kılıç’ın da tahliyesine karar verdi.

İstanbul’dan ayrılamayacaklar

Tahliye kararı verilenler için, “Tutuklama ile umulan faydanın adli kontrol ile de sağlanabileceğine” hükmeden mahkeme, bu kişilerin adli kontrol hükümleri çerçevesinde haftada 1 gün karakolda imza vermelerini kararlaştırdı. Tahliye edilen şüphelilerin yurt dışına çıkışını da yasaklayan mahkeme, bu kişilerin İstanbul il sınırlarını da terketmemeleri yönünde karar aldı.

3 kişi tutuklu kalacak

Mahkeme, tutuklu şüpheliler Adem Savaş, Şükrü Şerif Kahraman ve Ayhan Büyüka’nın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

46 şüpheli var

İstanbul Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Mali suçlar Soruşturma Bürosu, yaklaşık iki hafta önce FETÖ / PDY’e finans sağladıkları gerekçesi ile 46 kişiyi gözaltına almıştı. Sorgularının ardından 2 kişi serbest bırakılırken, Halit Dumankaya’nın da aralarında bulunduğu 44 kişi adliyeye sevk edilmişti. 44 kişiden 22’si savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, kalanlar tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, mahkeme ise Halit Dumankaya’nın da aralarında bulunduğu 9 kişinin tutuklanmasına karar vererek kalan şüphelileri serbest bırakmıştı.

Oğlu Twitter'dan duyurdu

Halit Dumankaya'nın oğlu Uğur Dumankaya haberi, kişisel twitter sayfasından duyurdu.

