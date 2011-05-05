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Yaşam

HALİT ÇELENK KARŞIYAKA'DA DEFNEDİLECEK ANKARA (A.A)

05 Mayıs 2011 22:50

-HALİT ÇELENK KARŞIYAKA'DA DEFNEDİLECEK ANKARA (A.A) - 05.05.2011 - Ankara'daki evinde bugün öğle saatlerinde hayatını kaybeden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın avukatı Halit Çelenk için yarın, Deniz Gezmiş'in mezarının bulunduğu Karşıyaka Mezarlığı 2 Nolu kapıda tören yapılacak.  Astım ve kanser tedavisi gören 89 yaşındaki Çelenk, bugün evinde yaşamını yitirdi.  Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının yıldönümü nedeniyle yarın Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenecek olan törende, Çelenk için de bir tören düzenlenecek.  Karşıyaka Mezarlığı 2 Nolu kapıda yapılacak törenin ardından Çelenk için Karşıyaka Mezarlığı Caminde cenaze namazı kılınacak. Çelenk daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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