Türk sinemasının ünlü sanatçısı Halit Akçatepe'nin doktoru, oyuncunun son durumunu açıkladı. Prof. Dr. Serdar Kahraman, yaptığı açıklamada Akçatepe'nin felç geçirdiğini ve sağ tarafını kullanamadığını söyledi.
Hababam Sınıfı'nın Güdük Necmi'si Türk sinemasının usta oyuncusu 76 yaşındaki Halit Akçatepe felç geçirdi. Akçatepe, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Akçatepe'nin sağlık durumuyla ile Prof. Dr. Serdar Kahraman, Show Haber'e açıklama yaptı.
Kahraman, Akçatepe'nin felç geçirdiği sağ tarafını kullanamadığını belirtti. Kahraman, sanatçının yürüyemediğini, konuşmakta güçlük çektiğini ifade etti.