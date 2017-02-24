Halisdemir davasında Zekai Aksakallı'nın tanık olarak dinlenecek

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davanın dördüncü duruşmasının görülmesine Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Gölbaşı'ndaki ÖKK'yı ele geçirmek isteyen cuntacı general Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davanın sanıkları, geniş güvenlik önlemleri altında jandarma eşliğinde salona getirildi. Duruşma salonuna sanıkların ardından müştekiler, sanık yakınları, avukatlar ile basın mensupları ve izleyiciler alındı. Duruşmaya, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Ademoğlu başkanlık ediyor.

Zekai Aksakallı'nın beyanı alındı

Müştekilik talepleri kabul edilen olayda yaralanan İsmail Oğuz ve karargahta öldürülen Astsubay Nedim Şahin'in eşi Ayşe Şahin ile şehit Halisdemir'in kardeşleri salonda yer aldı. Nedim Şahin'in oğlu Enes Şahin de müdahillik talebinde bulundu.

21 Şubat'ta başlayan, 3 günlük yargılamanın ardından ara verilen davanın bugünkü duruşmasında tanık beyanları dinlenecek, oturumlar 21 ve 22 Mart'ta da devam edecek.

Başkan Ademoğlu, 10 tanığın üç gün sürecek yargılamada dinleneceğini söyledi.

Ademoğlu, kamera kayıtlarının çözümü için belirlenen 3 kişilik bilirkişi heyetine ek olarak 4 kişinin daha görevlendirilmesinin talep edildiğini, bunun üzerine 4 kişinin daha bilirkişi olarak görevlendirildiğini belirterek, kamera kayıtlarının incelenmesi ve çözümünün yapılarak rapor haline getirilmesi işleminin henüz tamamlanamadığını bildirdi.

Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu, tanık ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı'nın duruşma günü il dışında olacağını ifade ederek, beyanının tespitini talep ettiğini, bu nedenle celse açılarak Aksakallı'nın beyanının alındığını bildirdi.

Sanıklar

Şehit Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile İsmail Oğuz ve Ayşe Şahin'in "müşteki" olarak yer aldığı davanın sanıkları şunlar:

"Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükcü, Fatih Şahin, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz, İsmail Çınar, Mehmet Bilgeve Mihrali Atmaca."

18 sanıktan 17'si hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından dörder kez, sanık Mihrali Atmaca hakkında da 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Ayrıca, bütün sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Son duruşmada alınan ara kararlar

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 3 gün süren duruşmalarda, yargılamanın son günü savcılık mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, delil durumu, delillerin tam olarak toplanamamış olması ve adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağını göz önüne alarak, sanıkların tahliye istemlerini reddederek tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Yargılama konusu olaya ilişkin kamera kayıtlarının çözümü yapılarak rapor haline getirilmesi için uzman heyet oluşturulmasına karar veren mahkeme, Özel Kuvvetler Komutanlığının suç tarihindeki emir komuta zincirini gösterir görev tablosu ile sanıkların Diyarbakır'dan Ankara'ya geldiği "Casa" tipi uçağın iç mekanını, oturma düzenini ve içerideki mesafeleri gösteren rapor istenmesine hükmetmişti.

Sanıkların kimlik bilgileri ve cep telefonlarından yararlanılarak, "ByLock" kullanıcısı olup olmadıklarının anlaşılması için Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılacağını bildiren mahkeme heyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığına müzekkere yazılarak, el konulan dijital belgelere ilişkin inceleme sonuçlarının dosyaya kazandırılması kararı aldı.

Bir sonraki duruşmada ÖKK Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın da aralarında olduğu tanıkların dinleneceği belirtilmişti.