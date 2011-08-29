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Yaşam

Halis Toprak yardımcısıyla yalnız kaldı

İşadamı Halis Toprak (72) bayram tatili için gittiği Kıbrıs’ta, yardımcısıyla eğlenirken görüntülendi.

29 Ağustos 2011 03:00

T24 - İşadamı Halis Toprak (72) bayram tatili için gittiği Kıbrıs’ta, geçtiğimiz yıl ‘20 yıldır yanımda çalışan yardımcımdan aldığım borçla ayın sonunu getiriyorum’ dediği yardımcısıyla eğlenirken görüntülendi.




Kendisinden 54 yaş küçük eşi Nazlıcan Tağızade’den olaylı şekilde boşanmasıyla gündeme gelen işadamı Halis Toprak (72) bayram tatilini geçirmek için Kıbrıs’a gitmişti. Yolculuk öncesinde Atatürk Havaalanı’nda görüntülenen ve zayıfladığı dikkat çeken Toprak 15 kilo verdiğini söylemişti. Cratos Hotel’de kalan Toprak geçtiğimiz Cumartesi akşamı otelde sahne alan ünlü popçu Nilüfer’i dinlemeye gitti. Usta sanatçıyı ön masalardan dinlemeyi tercih eden işadamının gece boyunca keyifsiz halleri dikkat çekti. Toprak’ın yanında daha önce Fransa’ya tatile giderken de yanında olan Emine Üstün adlı bakıcısı da vardı.



‘Borçla ayın sonunu getiriyorum’ demişti


Geçen yıl bir röportajda ‘20 yıldır yanımda çalışan Emine Üstün’den aldığım borçla ayın sonunu getiriyorum‘ açıklamaları ile dikkat çeken Toprak’ın tatili de birlikte geçirmesi şaşırttı. İkili fotoğraflarının çekildiğini farkettiğinde rahatsız oldular. Konuşmamayı tercih eden i adamının aksine yardımcısı yüzünü saklamaya çalıştı. Halis Toprak kısa bir süre önce de boşanma davası açtığı kendisinden 54 yaş küçük eşi Nazlıcan Tağızade’den aralarında çekyat ve televizyon gibi ev eşyalarının da olduğu yaklaşık 10 bin TL değerindeki mallarını geri almak üzere mahkemeye başvurmuştu.


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