T24 LogoT24 Logo
Gündem

Halis Toprak: Beni öldürürlerse öldürsünler

Ankara'daki faili meçhul cinayetler soruşturmasında “tanık” olarak ifade veren işadamı Halis Toprak ''76 yaşındayım. Öldürürlerse, öldürsünler'' d

23 Kasım 2011 02:00


T24 - Ankara'daki faili meçhul cinayetler soruşturmasında “tanık” olarak ifade veren işadamı Halis Toprak ''76 yaşındayım. Öldürürlerse, öldürsünler'' dedi.


İşadamı Halis Toprak, özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince 1990'lardaki bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ''tanık'' sıfatıyla ifade verdi.


İşadamı Halis Toprak, sabah saatlerinde avukatı Rasim Kuseyri ile birlikte adliyeye geldi.


Toprak, burada, ''tanık'' sıfatıyla, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel'e yaklaşık bir buçuk saat süreyle ifade verdi.





ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24