Halis Toprak: Beni öldürürlerse öldürsünler

T24 - Ankara'daki faili meçhul cinayetler soruşturmasında “tanık” olarak ifade veren işadamı Halis Toprak ''76 yaşındayım. Öldürürlerse, öldürsünler'' dedi.
İşadamı Halis Toprak, özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince 1990'lardaki bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ''tanık'' sıfatıyla ifade verdi.
İşadamı Halis Toprak, sabah saatlerinde avukatı Rasim Kuseyri ile birlikte adliyeye geldi.
Toprak, burada, ''tanık'' sıfatıyla, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel'e yaklaşık bir buçuk saat süreyle ifade verdi.