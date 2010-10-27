-HALİS TOPRAK AKIL HASTASI DEĞİL İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Halis Toprak'ta herhangi bir akıl hastalığı ya da zayıflığı saptanmadığını bildirdi. Sarıyer Aile Mahkemesinde görülen Halis Toprak ile Nazlıcan Tagızade Toprak evliliğinin iptaline ilişkin davanın duruşmasına, davalılar Halis Toprak ve Nazlıcan Tagızade Toprak ile davacılar Toprak'ın çocukları Aysel Duruk, Aynur Toprak, Şükran Toprak, Ayfer Toprak, Ayla Toprak Zengin, Sevgi Toprak Tunga ve Mine Toprak katılmazken, davalı Nüfus Müdürlüğü temsilcisi Erkan Koç ile taraf avukatları hazır bulundu. Davalı Halis Toprak'ın avukatı Bülent Akar, müvekkili hakkında başka bir dava kapsamında istenen ve Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan raporu mahkemeye sundu. Hastane Başhekimliğinden alınan raporda, Halis Toprak'ın vesayetini gerektirecek herhangi bir akıl hastalığı yada zayıflığının saptanmadığı, ayırt etme gücünün bulunduğu ve kendisine vasi tayini gerekmediği ifade edildi. Davacıların avukatı Burhan Apaydın, raporun, davayla değil, vesayet davası ile ilgili olduğunu belirterek, davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Avukat Bülent Akar da bu davanın, Türk Medeni Kanunu gereğince ayırtım gücünün olmadığına ilişkin evliliğin iptali davası olduğunu ve gerekli belgelerin geldiğini ifade ederek, davanın reddine karar verilmesini talep etti. Hakim Haydar Şahin, Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde bulunan dosyanın sonuçlanmasının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.