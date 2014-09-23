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Spor

'Halis Özkahya'yı amatör kümede döverler'

Mehmet Demirkol, Başakşehir-Trabzonspor maçının hakemi Halis Özkahya hakkında sert açıklamalarda bulundu

23 Eylül 2014 16:20

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Trabzonspor- Başakşehirspor maçının hakemi Halis Özkahya'yı eleştirerek, "Amatör kümede adamı döverler" dedi.

NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında Mehmet Demirkol, Onur Kıvrak'ın Halis Özkahya'nın maç için verdiği kararlar sonrası maçın ardından "Futbolu bırakma noktasına geldim" sözlerinde haklı olduğunu söyledi.

Demirkol, dün akşam oynanan Trabzonspor-İstanbul Başakşehir maçında sergilediği tavırlardan dolayı maçın hakemi Özkahya hakkında "Amatör kümede adamı döverler" dedi.

Demirkol şöyle konuştu:

 

'Onur İzlanda maçının etkisinde'

 

"Onur çok duygusal açıklamalar yaptı. Hala İzlanda maçının etkisinden kurtulamamış. Onur Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri. Hatta bence birincisi. Futbolu bırakmasın, Türk futbolunun Onur'a ihtiyacı var."

 

'F.Bahçe ve G.Saray hegemonyası var'

 

"Trabzonspor'a haksızlık yapılmaya devam edilecektir. Kabul edelim ki Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray hegemonyası var. Zaman zaman da Beşiktaş ile Trabzonspor'a da kıyak geçiliyor."

 

'Amatör kümede adamı döverler'

 

Son olarak Halis Özkahya'ya sert eleştirilerde bulunan Demirkol, "Onur, Halis Özkahya'nın tavrından dolayı şikayet etmekte haklı. Bütün futbolcular şikayet ediyor. Halis Hoca böyle yapacaksa gidip tiyatrocu olsun. Bu küçümsemelerle, böyle yüz ifadesiyle maç yönetilmez. Amatör kümede döverler adamı" dedi.

 

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