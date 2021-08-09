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Spor

Halis Özkahya ve Cüneyt Çakır'a UEFA'dan görev

09 Ağustos 2021 11:25

UEFA, FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya'ya görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda İsviçre'nin Young Boys ile Romanya'nın CFR Cluj takımları arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.

İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadı'nda TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Halis Özkahya ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Kazakistan'ın Shakhter ile Ukrayna'nın Kolos Kovalivka takımları arasında yarın oynanacak maçta görev yapacak.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Astana Arena'da TSİ 17.00'de başlayacak karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Saygın Ögel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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