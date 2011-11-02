-Halis Özkahya, Fulham-Wisla Krakow maçını yönetecek İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere'nin Fulham takımıyla Polonya'nın Wisla Krakow ekibi arasında yarın oynanacak karşılaşmada görev alacak. Londra'da Craven Cottage Stadı'nda TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve Cem Satman yapacak. Koray Gençerler de karşılaşmanın 4. hakemi olacak. Mücadelenin ilave yardımcı hakemleri olarak ise Tolga Özkalfa ve Barış Şimşek görev alacaklar.