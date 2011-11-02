T24 LogoT24 Logo
Spor

Halis Özkahya, Fulham

02 Kasım 2011 14:39

-Halis Özkahya, Fulham-Wisla Krakow maçını yönetecek İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere'nin Fulham takımıyla Polonya'nın Wisla Krakow ekibi arasında yarın oynanacak karşılaşmada görev alacak. Londra'da Craven Cottage Stadı'nda TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve Cem Satman yapacak. Koray Gençerler de karşılaşmanın 4. hakemi olacak. Mücadelenin ilave yardımcı hakemleri olarak ise Tolga Özkalfa ve Barış Şimşek görev alacaklar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24