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Spor

Halis Karataş tahtını kaptırdı

243 birinciliğe ulaşan Özcan Yıldırım, 2016 yılının en fazla kazanan jokeyi oldu

31 Aralık 2016 11:07

Kariyerinde 6 Gazi Koşusu birinciliği ve sayısız zafer bulunan Halis Karataş, bugün bitecek 2016'yı ikincilikle kapatacak. Özcan Yıldırım, 'Sihirbaz' lakaplı Karataş'ın tahtına oturacak.

Dün yapılan İzmir At Yarışları'nda aynı anda atlarıyla piste çıkan iki jokey arasındaki amansız mücadele, cumartesi günü Veliefendi Hipodromu'ndaki İstanbul yarışları öncesi bitmiş oldu.

2016'da dün itibariyle 243 birinciliğe ulaşan Özcan Yıldırım, 236 birinciliğe imza atan Halis Karataş'ın önünde ipi göğüslemeyi garantiledi.

Cumartesi günü İstanbul Yarışları'nda 5 ata deklare olan Halis Karataş, bu yarışların hepsini birincilikle tamamlasa bile Özcan Yıldırım'ı geçemeyecek. Özcan Yıldırım da o gün 6 ata deklare oldu.

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