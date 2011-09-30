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Spor

Halis Avşar, Mahmoud Elmasre ile altın kemer için yarışacak

2011 Türkiye Muay-Thai Federasyonu Halis Avşar Süper Ligi Dördüncü Ayağı'nda Halis Avşar, Mahmoud Elmasre ile gecenin kemer maçını yapacak.

30 Eylül 2011 03:00

T24 - 2011 Türkiye Muay-Thai Federasyonu Halis Avşar Süper Ligi Dördüncü Ayağı'nda Halis Avşar, Mahmoud Elmasre ile gecenin kemer maçını yapacak.


2011 Türkiye Muay-Thai Federasyonu Halis Avşar Süper Ligi Dördüncü Ayağı Alternatif Doğuş Gazetesi, Siyasal Birikim, NTK, Livaldi ve Saran Grup ortaklığı ile 30 Eylül Cuma günü Saat 17:00-01:00 Ataköy Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleşecek.


Halis Avşar, Mahmoud Elmasre ile gecenin kemer maçını yapacak. Sunuculuğunu Bilgehan Demir'in yapacağı TRT3 ve Tempo Tv'de 21:00-24:00 arası canlı olarak yayınlanacak maç heyacanla bekleniyor.


Bilgehan Demir Yine Olay Yaratacak KICK BOKS’un dünyada en iyi sunuculuğunu yapma unvanını eline geçiren ve herkesi ekranlara kilitleyen Bilgehan Demir’in yorumlayacağı Halis Avşar Süper Ligi'ni sunarken yine olay yaratacak yorumuyla bu maç hafızalarda iz bırakacak.


Bilgehan ‘’Daha önce Halis Avşar’ın maçlarını yönettim dayanıklı ve asla pes etmeyen sporcumuz’’ , aynı zamanda ‘’Ben Muay Thai ve Kıck Boks maçlarını yorumlamayacağıma karar vermiştim. Ancak bu sözümü Halis Avşar için kırdım. Çünkü Halis Avşar’ı izledğim zaman bu sporlara çok değer verip yoğun emek sarfeden çalışmalarını göz önüne alarak çok sevdiğim kardeşim için bu dev organizasyonda Halis Avşar’ın yanında olup onun maçını yorumlayacağım.Tüm dünyaya sesimizi duyaracağız’’ ifadesini kullandı.


Bilgi için: www.facebook.com/istanbuletkinlikhaberleri


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