Halis Ağa'dan kayınpederine cevap

Halis Toprak'ın kayınpederi İsmail Tağızade, "Bana söz verdiği 5 bin lirayı vermedi" dedi ve evliliğin iptali davası açacağını açıkladı. Toprak ise sert çıktı: O adam kafadan çatlak...





HALİS AĞA'NIN KAYINPEDERİ NE DEMİŞTİ?





Kayınpederi İsmail Tağızade'nin çarpıcı iddialarına yanıt veren işadamı Halis Toprak'ın tepkisi sert oldu. Eşi Nazlıcan Tağızade ile mutlu bir hayat sürdüklerini kaydeden Halis Toprak, "Bunların hepsi yalan, öyle bir para konuşmadık. Zaten konuşsaydık şimdiye kadar elli kere verirdim. O adamın akli dengesi yerinde değil. Kafadan çatlak! Bunları ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Eşimi geri göndermem söz konusu değil. Böyle bir şey olamaz." dedi.