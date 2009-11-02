T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Halis Ağa'dan kayınpederine cevap

Halis Toprak'ın kayınpederi İsmail Tağızade'nin evliliğin iptali dava açma girişimi üzerine Halis Toprak: "o adam çatlak" cevabını verdi.

02 Kasım 2009 02:00

Halis Toprak'ın kayınpederi İsmail Tağızade, "Bana söz verdiği 5 bin lirayı vermedi" dedi ve evliliğin iptali davası açacağını açıkladı. Toprak ise sert çıktı: O adam kafadan çatlak...


HALİS AĞA'NIN KAYINPEDERİ NE DEMİŞTİ?


Kayınpederi İsmail Tağızade'nin çarpıcı iddialarına yanıt veren işadamı Halis Toprak'ın tepkisi sert oldu. Eşi Nazlıcan Tağızade ile mutlu bir hayat sürdüklerini kaydeden Halis Toprak, "Bunların hepsi yalan, öyle bir para konuşmadık. Zaten konuşsaydık şimdiye kadar elli kere verirdim. O adamın akli dengesi yerinde değil. Kafadan çatlak! Bunları ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Eşimi geri göndermem söz konusu değil. Böyle bir şey olamaz." dedi.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24