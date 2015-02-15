Halin çöplüğündeki sefalet!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun 2014 Aralık ayı raporuna göre insanların sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi olarak tanımlanan ‘açlık sınırı’ ise bin 232 lira. Ülkemizde açlık ve yoksulluk, yoksunluk giderek artıyor. Her sabah hal çöplüklerine gelen yüzlerce insan, çöpe atılan yiyeceklerle yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Hamza Özdemir’in Zaman’da yer alan haberine göre İstanbul’un göbeğinde Bayrampaşa’da bulunan Meyve Sebze Toptancı Hali’nin çöplüğü her gün yüzlerce yoksulu doyuran bir sofra haline geldi. Her sabah hal çöplüğüne gelen yüzlerce insan, çöpe atılmış meyve ve sebzeleri toplayıp yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Yoksul vatandaşlar ve evsizlerin yanı sıra halin yeni misafirleri arasında Suriyeli sığınmacılar da var. Hal esnafının çöpe attığı veya yerlere düşen meyve ve sebzeler arasından yenebilecek olanları seçen yoksullardan bazıları kimsenin kendilerini fark etmemesi için yüzünü kapatıyor. İhtiyaç sahipleri halde en çok yenilebilecek durumda olan biber, domates, portakal, kıvırcık, patates, lahana gibi sebze ve meyveleri topluyor.

Hal esnafı tarafından sabah saatlerinden itibaren çöpe atılan sebze ve meyveler ihtiyaç sahipleri tarafından anında toplanıyor. Hiç kimsesi bulunmayan, işini kaybeden, gelir durumu iyi olmayanların ve Suriyelilerin uğrak yeri olan hal çöplüğüne vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren akın ediyor. Haftada bir defa yiyeceklerini temin etmek için hal’e geldiğini belirten Mahmut Arslan da onlardan biri. İşini kaybettikten sonra çok zor durumda kaldığını belirten Arslan, kimseden yardım görmemiş: “Önceden durumum iyiydi. Sağlık sorunlarım sebebiyle işimi kaybettim. Sonra hayatım altüst oldu. 15 günde bir buraya gelip yiyeceklerimi buradan karşılıyorum. Tek yaşıyorum. Topladığım yiyecekler bana 2 hafta yetiyor.”

İki çocuğu olduğunu belirten Suriyeli Ahmed Hüseyin ise 3 aydır yiyeceklerini halden topladığı meyve ve sebzelerden sağladığını söylüyor. İş bulamamaktan yakınan Ahmed Hüseyin, “Bir yıldır günlük işlerde çalışıyorum. İş bazen oluyor, bazen olmuyor. Devamlı çalışabileceğim iş bulamadım. İnşaat işleri olursa gidiyorum. 450 TL kira veriyorum. Geçinmekte çok zorlanıyorum. Haftada bir buraya gelip yiyeceklerimi buradan topluyorum.” ifadelerini kullandı.

Çöplükte kızıyla erzak arıyor

Ebubekir Sıddık da kızı Büşra ile halden atılmış yiyecekleri toplayanlardan. Haftada bir babasıyla halde yiyecek topladığını belirten Halepli Büşra, erzakları kardeşinin bebek arabasıyla taşıyor. Babasının iş bulamadığını kaydeden Büşra, “Bayrampaşa’da oturuyoruz. Babam bir senedir iş bulamıyor. Geçinmekte zorlanıyoruz. Yiyeceklerimizi buradan karşılıyoruz.” diyor. Halden sebze meyve toplayanlardan birisi de Halepli Muhammed Ahmed (9) ile dedesi Fikri Ahmed. 10 günde bir dedesiyle birlikte halde yiyecek topladığını belirten Muhammed Ahmed neredeyse kendinden ağır çuvalı taşıyor.