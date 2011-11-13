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Spor

Halim Ateş Türkiye şampiyonu ANTALYA (A.A)

13 Kasım 2011 19:58

-Halim Ateş Türkiye şampiyonu ANTALYA (A.A) - 13.11.2011 - Antalya'da düzenlenen Türkiye Otokros Şampiyonası final yarışlarının 5. ayağı sona erdi. Antalya Motorsporları Kulübü'nün organizasyonuyla gerçekleşen ve iki gün süren yarışlara 26 yarışçı katıldı. Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki 2.5 kilometrelik ralli pistinde gerçekleştirilen yarışlarda pilotlar, 5 kategoride mücadele etti. Yarışlarda, kariyerinde Avrupa ralli şampiyonluğu bulunan Luca Rosetti ve eski Türkiye ralli şampiyonu Volkan Işık da piste çıkarak gösteri yaptı.  Yarışlar sonunda genel klasmanda Halim Ateş Türkiye şampiyonu, Burak Çukurova ikinci, Sabri Ünver de üçüncü oldu.

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