-HALİL AKKAŞ ENGEL TANIMADI İZMİR (A.A) - 19.06.2011 - Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 1. Lig yarışlarının ikinci gününde erkekler 3000 metre engellide Halil Akkaş, birinci oldu. Atatürk Stadı'ndaki 3000 metre engelli yarışında son turdaki atağıyla ilk sıraya yerleşen Halil Akkaş, bu yılki en iyi derecesini yakaladığı yarışta 8:45.01 ile Türkiye'ye 12 puan kazandırdı. Milli atletin ardından Finlandiya'dan Jukka Keskisalo ikinci, Norveç'ten Ustad Kristensen Bjornar ise üçüncü oldu. Yarışın ardından coşkusunu izleyicilerle paylaşan Halil Akkaş, tribündeki yeğenini kucağına alarak sahada gezdirdi. -NEVİN YANIT 6. OLDU- Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 1. Lig yarışlarının ikinci gününde bayanlar 100 metre engellide yarışan Nevit Yanıt ise 13.18'lik derecesiyle 6. sırada yer aldı. Atatürk Stadı'ndaki ikinci gün müsabakalarında 100 metre engellide 13.18 ile yarışı bitiren Nevin Yanıt, bu seneki en iyi derecesini yapmasına rağmen 6. sırada yer aldı. Bu koşuda Norveç'ten Christina Vukicevic 12.87 ile birinci olurken, İsviçre'den Lisa Urech ikinci, Slovenya'dan Marina Tomic ise 3. oldu. -1500 METRE BAYANLAR- Milli Sporcu Sultan Haydar'ın 4:26.50'lik derecesiyle 3. olduğu 1500 metre bayanlarda, Norveç'en Ingvill Makestad Bovim birinci, Finlandiya'dan Johanna Lehtinen ikinci oldu. -ERKEKLER DİSK ATMA- Ercüment Olgundeniz'in 61.98'lik derecesiyle 3. olduğu erkekler disk atmada, Macaristan'dan Robert Fazekas birinciliği, Finlandiya'dan Mikko Kyyrö ise ikinciliği elde etti. -ERKEKLER SIRIKLA ATLAMA- Yunanistan'dan Konstadinos Filippidis'in 5.40 metrelik derecesiyle 1. olduğu erkekler sırıkla atlamada, Hollanda'dan Robbert Jansen ikinci, Slovenya'dan Andrej Poljanec ise üçüncü oldu. Türkiye'yi temsil eden Ümit Sungur ise 4.30 ile 8. oldu. -BAYANLAR 200 METRE- Birsen Engin'in 24.12 ile 10. sırada kaldığı bayanlar 200 metrede ilk 3'te Hollanda, Slovenya ve Norveç yer aldı. -SON 9 YARIŞA TÜRKİYE 2. SIRADA GİRDİ- İlk 3 ekibin Süper Lig'e yükseleceği yarışlarda, Türkiye 31 branş sonunda 238,5 puanla 2. sırada yer aldı. Yunanistan'ın 249,5 puanla lider olduğu mücadelede, Norveç 228,5 puanla üçüncü, Romanya ise 222,5 puanla 4. durumda bulunuyor.