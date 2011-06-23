-HALİL VE ADRIAN İMZAYI ATTI TRABZON (A.A) - 23.06.2011 - Trabzonspor, geçen sezon Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen milli oyuncu Halil Altıntop ve Polonia Varşova takımından Adrian Mierzejewski ile resmi sözleşme imzaladı. Daha önce Brezilyalı oyuncu Paulo Henrique ile Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'nde sözleşme imzalayan bordo-mavili kulüp, Halil Altıntop ve Adrian Mierzejewski ile kentin tarihi ve turistik merkezlerinden olan Ayasofya Müzesi'nde ilk kez bir imza töreni düzenledi. Kentin turizmine katkı sağlamak amacıyla burada düzenlenen, kulüp yönetim kurulu üyesi Tuncay Bekiroğlu ile Temel Soyyiğit'in hazır bulunduğu törende, Halil Altıntop ile 3 yılık, Adrian Mierzejewski ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. -''HERKES BU TAKIMDA OYNAMAK İÇİN CAN ATIYOR''- Kulüp yönetim kurulu üyesi Tuncay Bekiroğlu, törende, öncelikle bu mutlu günü kendileriyle paylaşan taraftarlara teşekkür ederek, ''Trabzon, imparatorluk şehri. Tarihin önemli noktalarına şahitlik etmiş bir yer. Şimdi de böyle tarihi ve turistik bir mekanda imza töreni düzenliyoruz. Gelecek ay sonunda da bu şehirde olimpiyat şehri oluyor. Bu güzel unvanı yaşatanlara teşekkür ederiz'' dedi. Türkiye'nin en büyük prestijli kurumlarından birinin Trabzonspor olduğunu ifade eden Bekiroğlu, ''İki yeni futbolcumuzla daha sözleşme imzalıyoruz. Camiamıza ve kendilerine hayırlı olmasını diliyorum. Hiçbir şey emeksiz olmuyor ama Trabzonspor gibi prestijli, dünyaya mal olmuş bir marka adına transfer görüşmesi yapmak için herşey tereyağından kıl çeker gibi halloluyor. Herkes bu takımda oynamak için can atıyor'' diye konuştu. -''EN BÜYÜK BOMBAYI HALİL İLE PATLATTIK''- Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Temel Soyyiğit ise bordo-mavili taraftarlara teşekkür ederek başladığı açıklamasında, ''Üç yabancıdan sonra yerli transfer soruluyordu. En büyük bombayı Halil ile patlattık. Trabzonspor'da transfer bitmez. Yarın yeni transferler için de sürprizler yapabiliriz'' ifadesini kullandı. -TARAFTAR İLGİSİ- Müzenin bahçesinde yapılan imza törenini yaklaşık bin taraftar izledi. Halil Altıntop ve Mierzejewski'yi alkışlarla ve meşalelerle karşılayan taraftarlar, futbolculara büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada, Trabzonspor yönetimi, dün Tunceli'de meydana gelen patlama sonucu 1'i Trabzonlu olmak üzere 2 polisin şehit olması nedeniyle daha önce imza töreninde yapılacağı duyurulan kolbastı ve horon gösterisini iptal etti. Kulübün kurumsal iletişim müdürü Altuğ Atalay'ın, programın iptalinin gerekçesini açıklamasının ardından taraftarlar, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye bağırdı. İmza töreninde 23-30 Temmuz tarihlerinde Trabzon'da yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nın maskotu ''Hamsi'' ye de de yer verildi. Halil Altıntop'un 9, orta alanda görev yapacak Adrian'ın ise 86 numaralı formayı giyeceği bildirildi.