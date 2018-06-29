Halil Umut Meler, Akdeniz Oyunları'nda finali yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, FIFA kokartlı Halil Umut Meler'in, yarın İspanya ile İtalya arasında oynanacak final karşılaşmasında düdük çalacağı kaydedildi.
Müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Yunanistan Futbol Federasyonundan Ilias Alexeas'ın yapacağı, dördüncü hakeminin ise Yunan Ioannis Papadopoulos olacağı aktarıldı.
Mayıs ayında İtalya ile Hollanda arasında oynanan UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası final müsabakasını yöneten Halil Umut Meler, kısa süre önce UEFA Hakem Klasmanı'nda 2. kategoriye yükseltilmişti.