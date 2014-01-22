Halil Sezai Avusturya'da ölümden döndü

Avusturya konseri sonrası bir türlü uyuyamayan Halil Sezai, uyku ilacından zehirlenerek ölümden döndü.

Cumartesi gecesi vereceği konserden bir gün önce stüdyoda sabahlayan Halil Sezai, hiç uyumadan uçağa binerek Viyana’ya gitti.

Uçaktan indikten sonra uykusu kaçan müzisyen, konsere saatler kala Viyana sokaklarında dolaştı, müzeleri gezip fotoğraf çekti. Saat 21.00’de başlayan ve iki saat süren konserin ardından oteline dönen Halil Sezai, bir türlü gözlerini kapatamayınca, çareyi uyku ilacında buldu. Ertesi sabah uçağının kalkmasına saatler kala sesi çıkmayan Sezai’nin asistanı odaya girdiğinde şoke oldu. Elleri ve yüzü şişen, bilinci yerinde olmayan sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı. İlaç zehirlenmesi geçiren Halil Sezai, bir gün süren tedavinin ardından Türkiye ’ye döndü.